Garantörlük sistemi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada’daki varlığının Kıbrıs sorununun en kritik başlıklarından biri olduğunu savunan Rum yetkili, çözüm sonrasında kurulacak güvenlik mekanizmasına ilişkin de dikkat çekici açıklamalar yaptı. Çözümün uygulanmasının ve denetlenmesinin nasıl sağlanacağı yönündeki soruya yanıt veren GKRY yetkilisi, “Bunun için çeşitli mekanizmalar tartışılabilir. Eğer öneri NATO güçlerini de içeriyorsa bunu da tartışırız.” dedi.