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Yaşam
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Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

2023-11-22 10:21:13
Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da yüzlerce mezar yeri kış için hazır edildi.

#1
Foto - Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kış hazırlıkları kapsamında bin mezar yerini hazır etti.

#2
Foto - Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

Erzurum’da şehir merkezinde bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla açıldı.

#3
Foto - Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

Erzurum’da hem yoğun kar yağışı hem de özellikle toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılması nerede ise imkansız hale geliyor.

#4
Foto - Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

Yetkililer bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıyor ve çukurları defin için hazırlıyor.

#5
Foto - Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

Yaklaşık 10 yıldır Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde çalışan Salim Uğur, kış aylarında mezar çukurlarının yazdan hazır olmasına rağmen definden önce tekrar çalıştıklarını belirterek, “Kışın don oluyor, mezar açmak zorlaşıyor, onun için yaz aylarında hazırlık yapıyoruz.

#6
Foto - Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

Bu yıl yaklaşık olarak bin mezar yeri açtık. Kışın bunları açmak mümkün değil. Çukurların önceden açılmasında rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor” dedi.

#7
Foto - Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

#8
Foto - Erzurum'da kış mezarları hazırlandı

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