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Yaşam
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Erzincan'da dolu yağışı

2021-05-22 16:18:59
Erzincan'da dolu yağışı

Erzincan'da kısa süreli yağan dolu, il merkezini beyaza bürüdü.

#1
Foto - Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, dolu yağışına dönüştü.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, dolu yağışına dönüştü.

#2
Foto - Kısa süre devam eden dolu nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kısa süre devam eden dolu nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar beyaza büründü.

#3
Foto - Sağanak ve dolu köylerde de etkili oldu.

Sağanak ve dolu köylerde de etkili oldu.

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