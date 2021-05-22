2021-05-22 16:18:59 Erzincan'da dolu yağışı
Erzincan'da kısa süreli yağan dolu, il merkezini beyaza bürüdü.
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Erzincan'da kısa süreli yağan dolu, il merkezini beyaza bürüdü.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, dolu yağışına dönüştü.
Kısa süre devam eden dolu nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Sağanak ve dolu köylerde de etkili oldu.
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