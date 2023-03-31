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Hayat-Aktüel
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Ersin Tatar ülkesine geri döndü

2023-03-31 22:44:12
Ersin Tatar ülkesine geri döndü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını tamamlayarak KKTC'ye döndü.

#1
Foto - Ersin Tatar ülkesine geri döndü

Tatar'ı Ercan Havalimanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri ve diğer yetkililer ile vatandaşlar karşıladı. Londra'da vereceği konferans öncesinde Rum öğrencilerin protestosu ve engelleme girişimine maruz kalan Tatar'ı karşılayan vatandaşlar, destek gösterisinde bulundu.

#2
Foto - Ersin Tatar ülkesine geri döndü

Ellerinde Türk ve KKTC bayrakları ile pankartlar taşıyan grubun, Tatar'ın VİP Salonu'ndan çıkışı sırasında "Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak", "Ersin Tatar yalnız değildir" ve" Tatar seninleyiz!"" şeklinde sloganlar attıkları duyuldu.

#3
Foto - Ersin Tatar ülkesine geri döndü

Kendisine destek için gelenlere yönelik bir konuşma yapan Tatar, "Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk ve adalet mücadelesini asla bırakmayacağım. Engelleme ve protestolar, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında mücadelesini sürdürmesini engelleyemez. Ülkeme selametle dönmenin mutluluğu içerisindeyim. Buraya bana destek için gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi. Londra'da Yunanistan bayrakları ile gösteri yaparak kendilerini engellemeye çalışan grubun seslerini kısmak için çaba gösterdiğini belirten Tatar, "Egemen eşitliğimizi, varlığımızı, hakkımızı, kırmızı çizgilerimizi sadece duymak değil, duyurmamıza bile tahammül edemiyorlar." diye konuştu.

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