Ersin Tatar ülkesine geri döndü

Kendisine destek için gelenlere yönelik bir konuşma yapan Tatar, "Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk ve adalet mücadelesini asla bırakmayacağım. Engelleme ve protestolar, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında mücadelesini sürdürmesini engelleyemez. Ülkeme selametle dönmenin mutluluğu içerisindeyim. Buraya bana destek için gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi. Londra'da Yunanistan bayrakları ile gösteri yaparak kendilerini engellemeye çalışan grubun seslerini kısmak için çaba gösterdiğini belirten Tatar, "Egemen eşitliğimizi, varlığımızı, hakkımızı, kırmızı çizgilerimizi sadece duymak değil, duyurmamıza bile tahammül edemiyorlar." diye konuştu.