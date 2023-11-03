Ersan Şen’in Dilan Polat’la ilgili sözleri herkesi şok etti! Senin ağzın ne söylüyor yahu

İsmail Saymaz: Bu kadar ısrarla savunduğunuza göre, iddiaların asılsız olduğunu söyleyebildiğinize göre, avukatı mısınız? Ersan Şen: Değilim, ama olabilirdim de... Saymaz: Siz Dilan Polat dosyasında neden bu kadar agresif oldunuz ki anlamadım. Ersan Şen: Ne alakası var. Benim dosyam değil ki! Benim dosyam olsa amenna...