2023-11-03 10:47:15 Ersan Şen’in Dilan Polat’la ilgili sözleri herkesi şok etti! Senin ağzın ne söylüyor yahu
Dilan Polat Engin Polat çiftinin gözaltına alınmasıyla ilgili hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi. Ersan şen, Dilan Polat haberleri için 'yalan yanlış bilgiler' deyince İsmail Saymaz, "Hocam siz Dilan Polat'ı neden savunuyorsunuz? Neden bu kadar agresifleştiniz" diye sordu. Tartışmalar dakikalarca sürdü. Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın moderatörlüğünde gazeteci İsmail Saymaz ile Prof. Dr. Ersan Şen 'Sokağın Sözü' programında Dilan Polat operasyonu nedeniyle birbirine girdi. Ersan Şen, Dilan Polat-Engin Polat çiftinin yargısız infaz yapıldığını söyledi. Ardından İsmail Saymaz ile Ersan Şen arasında sert tartışmalar yaşandı.