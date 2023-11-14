Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

“TV tartışmalarının 'her konuda uzman' ünlüsü, avukat Ersan Şen'in, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestikleri iddia edilen pastane sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu'nun avukatı olması tartışma yarattı. Şen, "Binada ciddi müteahhitlik hataları var... Temsil ettiğim insanların iddia edildiği gibi binanın yıkıma neden olmadığına inanıyorum. Dosyayı zorla almadım... Kalben ve vicdanen müvekkilimin masum olduğuna inanıyorum" diyor. Öte yandan Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve altı aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu ise "Hazırlanan bilirkişi raporunda pastane sahipleri ile iç mimarları asli kusurlu bulundu... Ben sadece çocuklarım için değil 35 kişi için adalet mücadelesi veriyorum. Şen verdiği itiraz dilekçesine gerçekten inanıyor mu? Bu işin peşini bırakmam için bana para dahi teklif edildi. Ayrıca binanın yıkımına neden olan firariler nasıl hâlâ bulunamaz?" dedi.