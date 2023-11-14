  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acı haberi, eşi “Hüküm Allah'ın” diyerek duyurdu! O sosyal medya fenomeni, hayatını kaybetti

Endişelenmemek elde değil O harita yayınlandı! Türkiye tehlike altında

O iddia, Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Ali Yerlikaya korkusu bacayı sardı! O karanlık isim, İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı aldı

Özgür Özel, hükümete yakın Sabah gazetesi yazarını gecenin bir yarısı neden aradı? İşte şok eden diyalog

Arap ülkelerinden skandal “Filistin” kararı! Yok artık daha neler

Her tahmini tutan Kolçak hemen karşısına geçip duyurdu: Gram altın o tarihte 3 bin lira olacak

CHP’de çok büyük kavga! O isim, “Bu hiç hayra alamet değil” deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver

Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

Ayçiçek yağında stok yaptıracak kampanya! Coştukça coştular! Zincir marketlerde fiyatlar çakıldı: İndirimli listeler cebinizi güldürecek

Motosiklet severlere müjde! Ödüllü marka 25. yıl özel modeliyle Türkiye yollarında!

Medya
4
Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

2023-11-14 14:06:22
Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

TV tartışmalarının 'her konuda uzman' ünlüsü, avukat Ersan Şen'in, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestikleri iddia edilen pastane sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu'nun avukatı olması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise “Siz bakmayın ekranda atılan nutuklara, idealist söylemlere! TV'de ve sosyal medyada doğru, dürüst insan profili çizen, halk için hesap soran bazı ekran yüzleri için 'money talks' (para konuşur)!” dedi. Tezel, yazısında şunları kaydetti: 

#1
Foto - Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

“TV tartışmalarının 'her konuda uzman' ünlüsü, avukat Ersan Şen'in, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestikleri iddia edilen pastane sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu'nun avukatı olması tartışma yarattı.  Şen, "Binada ciddi müteahhitlik hataları var...  Temsil ettiğim insanların iddia edildiği gibi binanın yıkıma neden olmadığına inanıyorum. Dosyayı zorla almadım... Kalben ve vicdanen müvekkilimin masum olduğuna inanıyorum" diyor.  Öte yandan Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve altı aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu ise "Hazırlanan bilirkişi raporunda pastane sahipleri ile iç mimarları asli kusurlu bulundu... Ben sadece çocuklarım için değil 35 kişi için adalet mücadelesi veriyorum. Şen verdiği itiraz dilekçesine gerçekten inanıyor mu? Bu işin peşini bırakmam için bana para dahi teklif edildi. Ayrıca binanın yıkımına neden olan firariler nasıl hâlâ bulunamaz?" dedi. 

#2
Foto - Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

Nurgül Hanım haklı, depremde on binlerce insanın ölümüne neden olanlar neden hâlâ bulunamıyor?  Örneğin 370 kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Mehmet Özat'ı AVM'de rahatça dolaşırken vatandaşlar yakaladı!  Pastane sahipleri madem suçsuz olduklarına inanıyorlar neden teslim olmuyorlar?  Nurgül Hanım'a para teklif edilmesi nasıl açıklanacak?  Hukukta 'masumiyet karinesi' ilkesi gereğince suçluluğu kanıtlanana kadar herkesin masum sayılması gerekir.  Savunma hakkı kutsaldır. Her zanlının bir avukat tarafından savunulması zorunludur. Şen davayı almasa, Baro zanlılar için bir avukat atamak zorundaydı.  Yani Şen'i mesleğini yaptığı için suçlayamayız. 

#3
Foto - Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

PARA KONUŞUR!  Ancak Şen'i ekranlarda izleyen vatandaşlar şimdi "Kolon kesmekle suçlananları savunmaya ihtiyacı mı vardı? Kesin çok büyük para karşılığında bu işi kabul etti" diye düşünebilir ki böyle yorumlar yapılıyor.  Siz bakmayın ekranda atılan nutuklara, idealist söylemlere! TV'de ve sosyal medyada doğru, dürüst insan profili çizen, halk için hesap soran bazı ekran yüzleri için 'money talks' (para konuşur)!  Şen, ben arada böyle büyük paralı davalar alır, yine ekrana çıkarım diye toplumun balık hafızasına güveniyor olabilir.  Şen'in depremzedeleri savunmak yerine kolon kesmekle suçlananları savunmasının notunu halk verecektir!  Asıl tartışılması gereken; Şen'in TV programları ile avukatlık arasında birbirini besleyen bir yapı kurup kurmadığıdır!  Eğer Şen ekranda prim yapıp sonra da büyük suçlar işleyenleri savunup, büyük paralar kazanma derdindeyse TV yöneticileri de Şen'i ekrana çıkarmadan önce 40 kere düşünmeleri gerekir!”

Bu yaptığınızı Batı yapmaz! İmam Mustafa Efe 'Gazze' dediği için ayağından kelepçelendi
Gündem

Bu yaptığınızı Batı yapmaz! İmam Mustafa Efe 'Gazze' dediği için ayağından kelepçelendi

İstanbul'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde görev yaparken tanınan imam Mustafa Efe, kutsal şehir Mekke'de Gazze ve Filistin kelimeler..
Bulun bu şerefsizi!
Sosyal Medya

Bulun bu şerefsizi! "Filistinli kadınlar evime gelebilir" sözleriyle büyük tepki çekti

İsrail'in Filistin'e saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki çekti.
Kocaeli Emniyeti'nden İsrail protestosu açıklaması!
Gündem

Kocaeli Emniyeti'nden İsrail protestosu açıklaması!

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Starbucks şubesinde yaşanan taşkınlığı Demokrat Kocaeli gazetesine değerlendirdi.
İsrail'in zulmüne tepkiler çığ gibi büyüyor! Avustralya'da ilginç anlar
Dünya

İsrail'in zulmüne tepkiler çığ gibi büyüyor! Avustralya'da ilginç anlar

İsrail'e yönelik tepkiler tüm dünyada artarak devam ediyor. Avustralya'da İsrail bayrağı taşıyan bisikletin sürücüsü darp edildi...
İsrail Meclisi'nde skandal oylama!
Gündem

İsrail Meclisi'nde skandal oylama!

İsrail Meclisi'nde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.
Muslera ve Torreira'nın moralini bozacak haber!
Spor

Muslera ve Torreira'nın moralini bozacak haber!

Arjantin ve Bolivya karşılaşacak olan Uruguay'da aday kadro açıklanırken Muslera ve Torreira ilgili karar verildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23