2023-11-14 14:06:22 Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh
TV tartışmalarının 'her konuda uzman' ünlüsü, avukat Ersan Şen'in, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestikleri iddia edilen pastane sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu'nun avukatı olması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise “Siz bakmayın ekranda atılan nutuklara, idealist söylemlere! TV'de ve sosyal medyada doğru, dürüst insan profili çizen, halk için hesap soran bazı ekran yüzleri için 'money talks' (para konuşur)!” dedi. Tezel, yazısında şunları kaydetti: