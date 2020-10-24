Ermenistan'dan yeni bir skandal! Tarkan'ı öldürdüler

Tarkan’ın askerlik fotoğrafı sitede, “Bakü askerlerinin yüzde 99’unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır” haberinde kullanıldı. Ermenistan Kamu Radyosu’nun resmi internet sitesi, dün açıklama metni yayınlayarak teknik bir yanlışlık yapıldığını vurguladı: “21 Ekim’de yayımlanan ‘Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’ başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz.” Yapılan açıklamanın ardından aralarında Aras Bulut İynemli’nin de bulunduğu ünlülerin askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi. Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” başlıklı haberler şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafını kullanmıştı. Ortaç'ın başka bir fotoğrafını ise ''Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor'' başlıklı yayımlanan bir haberde kullandığı görüldü.