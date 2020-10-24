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Ermenistan'dan yeni bir skandal! Tarkan'ı öldürdüler

2020-10-24 09:45:50
Ermenistan'dan yeni bir skandal! Tarkan'ı öldürdüler

Ermenistan'dan bir skandal daha. İnternet sitelerinde öldürülen Azerbaycan askeri adı altında albüm yapan Ermenistan bugün öldürülenler arasına Tarkan'ı da ekledi.

#1
Foto - Geçtiğimiz günlerde öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşan Ermenistan Kamu Radyosu, popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafına yer vermşti. Yeni bir skandalla gündeme gelen radyo, bu kez de Tarkan, Aras Bulut Iynemli ve Burak Özdemir'in (CZN Burak) fotoğraflarını, Azerbaycan askeri diyerek paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşan Ermenistan Kamu Radyosu, popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafına yer vermşti. Yeni bir skandalla gündeme gelen radyo, bu kez de Tarkan, Aras Bulut Iynemli ve Burak Özdemir'in (CZN Burak) fotoğraflarını, Azerbaycan askeri diyerek paylaştı.

#2
Foto - Erivan Radyosu olarak da bilinen Ermenistan Kamu Radyosu’nun yeni paylaşımında bu kez Tarkan, Aras Bulut İynemli ve şef Burak Özdemir’in (CZN Burak) fotoğraflarını kullandığı ortaya çıktı.

Erivan Radyosu olarak da bilinen Ermenistan Kamu Radyosu’nun yeni paylaşımında bu kez Tarkan, Aras Bulut İynemli ve şef Burak Özdemir’in (CZN Burak) fotoğraflarını kullandığı ortaya çıktı.

#3
Foto - Ermenistan Radyosu yeni bir skandala daha imza attı. Radyonun Türkçe sitesinde “Öldürülen Azerbaycan askerleri” ve “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberlerin fotoğraflarında şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafı paylaşılmıştı.

Ermenistan Radyosu yeni bir skandala daha imza attı. Radyonun Türkçe sitesinde “Öldürülen Azerbaycan askerleri” ve “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberlerin fotoğraflarında şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafı paylaşılmıştı.

#4
Foto - Ermenistan Kamu Radyosu’nun resmi internet sitesi, dün açıklama metni yayınlayarak teknik bir yanlışlık yapıldığını vurguladı: “21 Ekim’de yayımlanan ‘Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’ başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz.” Yapılan açıklamanın ardından aralarında Aras Bulut İynemli’nin de bulunduğu ünlülerin askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi. Ermenistan Kamu Radyosu,

Ermenistan Kamu Radyosu’nun resmi internet sitesi, dün açıklama metni yayınlayarak teknik bir yanlışlık yapıldığını vurguladı: “21 Ekim’de yayımlanan ‘Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’ başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz.” Yapılan açıklamanın ardından aralarında Aras Bulut İynemli’nin de bulunduğu ünlülerin askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi. Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” başlıklı haberler şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafını kullanmıştı. Ortaç'ın başka bir fotoğrafını ise ''Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor'' başlıklı yayımlanan bir haberde kullandığı görüldü.

#5
Foto - Tarkan’ın askerlik fotoğrafı sitede, “Bakü askerlerinin yüzde 99’unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır” haberinde kullanıldı. Ermenistan Kamu Radyosu’nun resmi internet sitesi, dün açıklama metni yayınlayarak teknik bir yanlışlık yapıldığını vurguladı: “21 Ekim’de yayımlanan ‘Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’ başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz.” Yapılan açıklamanın ardından aralarında Aras Bulut İynemli’nin de bulunduğu ünlülerin askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi. Ermenistan Kamu Radyosu,

Tarkan’ın askerlik fotoğrafı sitede, “Bakü askerlerinin yüzde 99’unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır” haberinde kullanıldı. Ermenistan Kamu Radyosu’nun resmi internet sitesi, dün açıklama metni yayınlayarak teknik bir yanlışlık yapıldığını vurguladı: “21 Ekim’de yayımlanan ‘Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’ başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz.” Yapılan açıklamanın ardından aralarında Aras Bulut İynemli’nin de bulunduğu ünlülerin askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi. Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” başlıklı haberler şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafını kullanmıştı. Ortaç'ın başka bir fotoğrafını ise ''Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor'' başlıklı yayımlanan bir haberde kullandığı görüldü.

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