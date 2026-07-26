Ermeni Lobisinin kâbusu Türk bilim insanı: Yetimhaneden Pentagon'un zirvesine! B-2 ve F-35’ler için ABD devlerini dize getirdi
Balkan Savaşları’nda tüm ailesi katledilen yetim bir bebeğin oğlu olarak hayata başlayan Ergün Kırlıkovalı, ABD savunma devlerini geride bırakıp F-35 ve B-2 uçaklarına görünmezlik kazandıran tek tedarikçi oldu. Ermeni lobisinin ABD'de 1 numaralı hedefi haline gelen milli kimyager, hem Amerikan ordusuna damga vurdu hem de Türk lobisini örgütleyerek lobicilerin kâbusu oldu.