Ermeni Lobisinin kâbusu Türk bilim insanı: Yetimhaneden Pentagon'un zirvesine! B-2 ve F-35’ler için ABD devlerini dize getirdi

ABD’DE ERMENİ LOBİSİNİ ÇILDIRTAN "PIRPIR UÇAKLI" EYLEM Geliştirdiği teknolojilerin yanı sıra ABD’deki Türk lobisini örgütlemek için ilk günden itibaren yoğun çaba sarf eden Kırlıkovalı, Ermeni lobisinin sistemli karalama kampanyalarına karşı basını ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine öncülük etti. Türk diplomatların şehit edildiği yıllarda televizyon kanallarına çıkıp Türkiye'nin haklı davasını anlatan, Türk-Amerikan derneklerinin başkanlığını yürüten Kırlıkovalı, lobiyi adeta çıldırtan eylemini şöyle anlattı: "24 Nisan’da Ermeni protestolarının ortasına omuzumda dev kamera ile 'onlardan biri gibi' girdim. Gösteri sırasında plajlarda uçan pırpır uçaklardan birini kiraladık. Gökyüzünde bizim uçağı gördüklerinde önce kendi uçakları sanıp alkışlamaya başladılar. Uçak arkasındaki Türk bayraklı ve gerçekleri anlatan mesajı açınca büyük bir sessizlik çöktü. Golümüzü atmıştık." Bu ve benzeri aktif mücadeleleri nedeniyle Ermeni lobisi tarafından ilan edilen "en nefret edilen Türkler" listesinde 1 numaraya yerleştirildiğini ifade eden Kırlıkovalı, kendisini tehdit edenlere "Beni siz var ettiniz, şimdi benimle yaşamak zorundasınız" cevabını verdiğini söyledi.