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Dünya
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Ermeni askerleri bayrak açtı! Bakın ne için geldiler

2020-11-11 15:37:54
Ermeni askerleri bayrak açtı! Bakın ne için geldiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar, Erivan yönetiminin yenilgisi ile sona erdi.

#1
Foto - Ermenistan askerleri ise geri çekilmeyi sürdürüyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda önemli bir detay dikkat çekti.

Ermenistan askerleri ise geri çekilmeyi sürdürüyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda önemli bir detay dikkat çekti.

#2
Foto - Bu sabah saatlerinde Ermeni güçleri Şuşa eksenindeki çatışmalarda yaralanan iki askerini teslim aldı.

Bu sabah saatlerinde Ermeni güçleri Şuşa eksenindeki çatışmalarda yaralanan iki askerini teslim aldı.

#3
Foto - Askerler hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Askerler hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

#4
Foto - Yaralılarını teslim almaya gelen askerlerin herhangi bir saldırı tehdidine karşı beyaz bayrak açtığı görüldü.

Yaralılarını teslim almaya gelen askerlerin herhangi bir saldırı tehdidine karşı beyaz bayrak açtığı görüldü.

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