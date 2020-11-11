2020-11-11 15:37:54 Ermeni askerleri bayrak açtı! Bakın ne için geldiler
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar, Erivan yönetiminin yenilgisi ile sona erdi.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar, Erivan yönetiminin yenilgisi ile sona erdi.
Ermenistan askerleri ise geri çekilmeyi sürdürüyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda önemli bir detay dikkat çekti.
Bu sabah saatlerinde Ermeni güçleri Şuşa eksenindeki çatışmalarda yaralanan iki askerini teslim aldı.
Askerler hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Yaralılarını teslim almaya gelen askerlerin herhangi bir saldırı tehdidine karşı beyaz bayrak açtığı görüldü.
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