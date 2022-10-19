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Hayat-Aktüel
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Erken tedbir şart! Yaz sinekleri kışın nereye kaçıyor?

2022-10-19 16:39:17
Erken tedbir şart! Yaz sinekleri kışın nereye kaçıyor?

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, sineklerin soğuyan havalarda yaşamak için sıcak olan bina bodrumlarında bulunduklarını söyledi.

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Foto - Erken tedbir şart! Yaz sinekleri kışın nereye kaçıyor?

Ergül, “Özellikle bodrum katlar düzenli olarak ilaçlanmalı” dedi.

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Foto - Erken tedbir şart! Yaz sinekleri kışın nereye kaçıyor?

Havaların soğumasıyla canlıların daha ılıman ve kuytu yerlerde yaşamlarını sürdürdüklerini söyleyen Akgün Ergül, “Artık havaların soğumasıyla birlikte dışarıda olan, tabiattaki sinekler olsun, sivrisinekler ve karasinekler olsun bunların hepsi daha ılıman, kuytu yerlere ve evlerin içerisine, yaşamlarını idame ettirebilmek için daha sıcak yerlere gidiyorlar. Bunun için de özellikle binalarımızda ve evlerimizde bodrum katlarının, ki bu kömürlük olur, apartman girişlerinin alt kısımlarındaki bodrumlar olur, buraların düzenli olarak ilaçlanması lazım. Çünkü bu canlılar artık oralarda daha rutubetli ve nemli, ılıman yerlerde yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Foto - Erken tedbir şart! Yaz sinekleri kışın nereye kaçıyor?

Ergül, evlerde de ilaçlamanın önemli olduğunu belirtti.

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Foto - Erken tedbir şart! Yaz sinekleri kışın nereye kaçıyor?

Akgün Ergül, “Aynı zamanda yine evlerde de kalorifer arkalarında, perde ve dolapların arka kısımlarında da barındıkları için evlerimizi de çevre sağlığı ilaçları ile ilaçlayabiliriz” dedi.

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