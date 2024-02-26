2024-02-26 12:28:48 Erdoğan'ın kapı komşusu adeta kâbusu yaşadı! Ah Hasan amca, vah Hasan amca! Tüh ki ne tüh
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık kullandığı Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'ne birkaç metre mesafede köşkü bulunan Hasan Vahdi Bingöl (91), bakıcısı ve avukatının da içinde olduğu şebekenin kurbanı oldu. Alzheimer hastası Bingöl’e imzalatılan onlarca senetle tam 18 mülkü başka kişilere geçti. 100 milyon dolarlık varlığı giden Bingöl’ün elinde son kalan köşkü de şebeke tarafından icradan satılacak.