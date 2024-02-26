Erdoğan'ın kapı komşusu adeta kâbusu yaşadı! Ah Hasan amca, vah Hasan amca! Tüh ki ne tüh

Avukatının tavsiyesiyle Bingöl’ün köşküne B. V. (38) isimli kadın bakıcı olarak alındı. B. V. bir süre yatılı olarak köşkte kalmaya başladı. Bakıcın da eve yerleşmesi ile Bingöl’ün avukatı A. H. G. ve Bingöl’le tanışan S. A.’nin bu kişiye imzalattığı bir dizi evrak ve senet ile sahibi olduğu mülkler birer birer satıldı. Bingöl’e imzalatılan bazı senetler de üçüncü kişilerin eline geçti. Köşke gelen tebligatları çoğu zaman bakıcı B. V. aldı. 2-3 yıllık süre içinde Bingöl’ün sahip olduğu 18 ayrı değerli mülk başka kişilere geçti. Söz konusu mülklerin değeri ise 100 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Yıllar içinde sahibi olduğu mülkleri kaybeden Bingöl’e ait bir tek Çengelköy’deki köşkü kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma ofisi olarak kullandığı Vahdettin Köşkü’e 5-10 metre mesafede olan Bingöl’ün köşkü de şebeke eli ile icradan satışa konuldu. 4 bin 33 metrekare arazi içine inşa edilen köşk için belirlenen bedel ise 119 milyon TL. İcradan satış dosyasına göre, anılan köşkün satışını Y. Y., M. Ş. T. ile E. O. isimli kişiler istedi. Köşkün icradan satış ihalesi 19 Mart’ta yapılacak.