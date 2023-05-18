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Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

2023-05-18 13:57:39
Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın 14 Mayıs tiyatrosuna tepki geldi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada depremzedelere yönelik yürütülen çirkin kampanyaya da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı." dedi...

#1
Foto - Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

Erdoğan son dakika paylaşımında Millet İttifakı'nın 14 Mayıs günü oynadığı tiyatro ve ardından depremzedelere yönelik skandal eylemlere tepki gösterdi. Açık ara farkın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve yönetiminin dengelerini bozduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, depremzedelere yönelik çirkin kampanyalara tepki gösterdi.

#2
Foto - Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde; Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu.

#3
Foto - Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı.

#4
Foto - Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

#5
Foto - Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

#6
Foto - Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

KİMSE ENDİŞELENMESİN! Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.

#7
Foto - Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı

YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

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