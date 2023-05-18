2023-05-18 13:57:39 Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki! Yalanları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın 14 Mayıs tiyatrosuna tepki geldi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada depremzedelere yönelik yürütülen çirkin kampanyaya da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı." dedi...