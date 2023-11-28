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Medya
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Erdoğan’dan bomba "Hamas" hamlesi! Tüm dünya, bunun nasıl olduğunu konuşuyor

2023-11-28 14:05:15
Erdoğan’dan bomba “Hamas” hamlesi! Tüm dünya, bunun nasıl olduğunu konuşuyor

Gazze'deki geçici ateşkesin ve rehinelerin değişim müzakerelerinin Katar'da devam ettiği bu önemli dönemde, Türkiye'nin arabuluculuk çabaları ve etkisi ön plana çıktı. Gazze'deki katliamın önlenmesi için atılan bu adımlar, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Filistinlilerin hem İsrailli rehinelerin bırakılması için devrede ama Taylandlıların hiçbir karşılık olmadan bırakılmasının tek nedeni var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan’dan bomba "Hamas" hamlesi! Tüm dünya, bunun nasıl olduğunu konuşuyor

“Geçici ateşkesin sağlanması ve rehinelerin değişim müzakeleri Katar’da yapılıyor. Katar, Türkiye, Mısır ve ABD aktif olarak devrede. Biden, Netanyahu üzerindeki etkisini kullanıyor. Zaman zaman yaşanan tıkanıklıklar aşılıyor. Ama bu bir ara. Eğer kalıcı bir ateşkesin imzalanması sağlanabilir ise, Gazze’deki katliamın önüne geçilmiş olacak.

#2
Foto - Erdoğan’dan bomba "Hamas" hamlesi! Tüm dünya, bunun nasıl olduğunu konuşuyor

ABD’nin dışarıda tutma çabalarına rağmen Türkiye’siz ilerleme sağlanamıyor. Çünkü İsrailli rehinelerin aileleri dahi Netanyahu’ya değil Erdoğan’a müracaat ediyorlar. ANKARA DEVREDE Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sürekli olarak muhataplarıyla temas halindeler. İstihbari diplomasiyi sürdüren MİT Başkanı İbrahim Kalın, 5 Kasım’da Doha’daydı. Taraflar 7 Kasım’da Ankara’da bir araya getirildi. Ve onlara ateşkesin sağlanması konusunda telkinlerde bulunuldu.

#3
Foto - Erdoğan’dan bomba "Hamas" hamlesi! Tüm dünya, bunun nasıl olduğunu konuşuyor

HAMAS SERBEST BIRAKTI Rehinelerin değişiminde Taylandlı rehineler dikkati çekmiştir. Bir İsrailli rehineye karşılık olarak 3 Filistinli bırakılıyor. Ama Taylandlılar o denkleme dahil değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Filistinlilerin hem İsrailli rehinelerin bırakılması için devrede ama Taylandlıların hiçbir karşılık olmadan bırakılmasının tek nedeni var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hamas, Erdoğan’ın çabalarına karşılık olarak birinci takasta 7, ikinci takasta 4 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı.”

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