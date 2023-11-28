Erdoğan’dan bomba “Hamas” hamlesi! Tüm dünya, bunun nasıl olduğunu konuşuyor

Gazze'deki geçici ateşkesin ve rehinelerin değişim müzakerelerinin Katar'da devam ettiği bu önemli dönemde, Türkiye'nin arabuluculuk çabaları ve etkisi ön plana çıktı. Gazze'deki katliamın önlenmesi için atılan bu adımlar, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Filistinlilerin hem İsrailli rehinelerin bırakılması için devrede ama Taylandlıların hiçbir karşılık olmadan bırakılmasının tek nedeni var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise yazısında özetle şunları kaydetti: