Erdoğan’a suikast timinin son firarisi yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Burkay Karatepe'yi bazı günlerde Yarenler Mahallesi'ndeki evine götürdüğünü, aralarında zamanla samimiyet oluştuğunu dile getiren Atlı, şunları kaydetti: "Birkaç defa da kendisi ile Hıdırlık mevkisinde alkol almışlığımız olmuştur. 31 Temmuz 2026 günü Salih usta olarak tanıdığım Burkay, beni kayıtlı numarasından farklı bir numaradan arayarak ev sahibiyle aralarında anlaşmazlık olduğunu, bu nedenle yeni bir ev aradığını söyledi. Ben Salih ustayı İmaret Camisi'nin önünden aldım, sonra yemek yedik. Yemek yediğimiz sırada İnaz Deprem Evleri'nde ev bulduğunu söyledi, kendisini oraya bıraktım. Evine geldiğimizde oranın boş olduğunu, kimselerin oturmadığını hatta pencerelerin kırık olduğunu gördüm.