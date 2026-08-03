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Erdoğan’a suikast timinin son firarisi yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

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Erdoğan’a suikast timinin son firarisi yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde görev alan suikast timiyle bağlantısı tespit edilen ve tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

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Foto - Erdoğan’a suikast timinin son firarisi yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı (33) savcılıktaki ifadesinde, terörist Burkay Karatepe'yi yaklaşık 2 yıl kadar önce teyzesinin oğlunun yanında inşaat işlerinde amelelik yaparken tanıdığını söyledi.

#2
Foto - Erdoğan’a suikast timinin son firarisi yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Karatepe'nin kendisini "Salih" olarak tanıttığını ifade eden Atlı, "Zaman içerisinde Salih ustayı yani Burkay Karatepe'yi günlük ücret karşılığı amelelik yapması için iş yerimde ve inşaatlarda çalıştırdım. Salih usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum, Kurban Bayramı'nda da kendisine et yardımında bulunuyordum." dedi.

#3
Foto - Erdoğan’a suikast timinin son firarisi yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Burkay Karatepe'yi bazı günlerde Yarenler Mahallesi'ndeki evine götürdüğünü, aralarında zamanla samimiyet oluştuğunu dile getiren Atlı, şunları kaydetti: "Birkaç defa da kendisi ile Hıdırlık mevkisinde alkol almışlığımız olmuştur. 31 Temmuz 2026 günü Salih usta olarak tanıdığım Burkay, beni kayıtlı numarasından farklı bir numaradan arayarak ev sahibiyle aralarında anlaşmazlık olduğunu, bu nedenle yeni bir ev aradığını söyledi. Ben Salih ustayı İmaret Camisi'nin önünden aldım, sonra yemek yedik. Yemek yediğimiz sırada İnaz Deprem Evleri'nde ev bulduğunu söyledi, kendisini oraya bıraktım. Evine geldiğimizde oranın boş olduğunu, kimselerin oturmadığını hatta pencerelerin kırık olduğunu gördüm.

#4
Foto - Erdoğan’a suikast timinin son firarisi yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Sadece bir tane çekyat vardı. Ben Salih ustaya 'elektrik, su olmadan nasıl yaşayacaksın?' diye sorduğumda 'ben burada 3-4 gün geçici olarak kalacağım, buradan manzara izleyeceğim' dedi. Bana telefon olup olmadığını sordu. Ben de iş yerinde kullanılmayan, iPhone 7 marka cep telefonunu ve içerisinde takılı olan GSM hattını kendisine verdim. Orada bulunduğum esnada beraber viski içtik, ardından onun yanından ayrılıp evime geçtim."

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Foto - Erdoğan’a suikast timinin son firarisi yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki firari Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını 1 Ağustos'ta duyurmuştu. Karatepe, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya götürülmüştü. Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen Özcan Atlı ise Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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