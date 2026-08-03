İran basını yazdı: Hamaney neden susuyor?
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in 5 aydır süren sır sessizliğinin nedeni belli oldu. Yabancı istihbaratların gelişmiş ses analiziyle mekan, cihaz ve biyolojik verileri deşifre etmesinden korkan Tahran, liderin tek bir ses kaydını dahi yayınlamıyor. İran medyası, yeni dini lider Mücteba Hamaney’in aylardır neden kamuoyu önüne çıkmadığına ve tek bir ses kaydının dahi yayınlanmadığına dair bir analiz yayımladı. Habere göre, gelişmiş ses analizleri liderin saklandığı yeri ve sağlık durumunu deşifre edebilir. Tahran Belediyesi’nin çıkardığı ve DMO’ya yakınlığıyla bilinen Hemşehri gazetesi, Mücteba Hamaney’in yaklaşık 5 aydır süren sessizliğini “güvenlik gerekçeleriyle” açıkladı. Gazete, yabancı istihbarat servislerinin gelişmiş teknoloji kullanarak ses dosyalarından çok hassas bilgilere ulaşabileceğini iddia etti.