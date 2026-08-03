  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran basını yazdı: Hamaney neden susuyor? Manisa'da kanlı pusu: Baba-oğula kurşun yağdırdılar! Hayvancılıkta ezber bozan başarı: Bilimsel deneyle üçüz ve dördüz sürprizi Savaş gemileri emekli ediliyor! 'Türkiye kararı' çıkması an meselesi Türk askerinden duygulandıran yetimhane ziyareti Yokuş aşağı kayan aracı son anda durdurdu: Dikkatli sürücü bir faciayı önledi Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı! Pazarda ve markette meyve üzerindeki o toz diplomasıymış! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz: İşte hata Erdoğan’a suikast timinin son firarisi yakalanmıştı: İfadesi ortaya çıktı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İran basını yazdı: Hamaney neden susuyor?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran basını yazdı: Hamaney neden susuyor?

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in 5 aydır süren sır sessizliğinin nedeni belli oldu. Yabancı istihbaratların gelişmiş ses analiziyle mekan, cihaz ve biyolojik verileri deşifre etmesinden korkan Tahran, liderin tek bir ses kaydını dahi yayınlamıyor. İran medyası, yeni dini lider Mücteba Hamaney’in aylardır neden kamuoyu önüne çıkmadığına ve tek bir ses kaydının dahi yayınlanmadığına dair bir analiz yayımladı. Habere göre, gelişmiş ses analizleri liderin saklandığı yeri ve sağlık durumunu deşifre edebilir. Tahran Belediyesi’nin çıkardığı ve DMO’ya yakınlığıyla bilinen Hemşehri gazetesi, Mücteba Hamaney’in yaklaşık 5 aydır süren sessizliğini “güvenlik gerekçeleriyle” açıkladı. Gazete, yabancı istihbarat servislerinin gelişmiş teknoloji kullanarak ses dosyalarından çok hassas bilgilere ulaşabileceğini iddia etti.

#1
Foto - İran basını yazdı: Hamaney neden susuyor?

SES KAYDI NEDEN PAYLAŞILMIYOR? Gazetenin iddiasına göre, modern ses analizi teknikleri sadece birkaç saniyelik bir kayıttan şu bilgileri elde edebiliyor: MEKAN ANALİZİ: Odadaki yankı (echo) üzerinden tavan yüksekliği, duvar tipi ve odanın genişliği belirlenebiliyor. KONUM VE ZAMAN: Kayıtta var olan elektrik şebekesi frekansları, ülkenin o anki elektrik veri tabanıyla karşılaştırılarak kaydın yapıldığı saat ve coğrafi konum saptanabiliyor. TEKNİK İZLER: Mikrofonların bıraktığı “teknik mühürler”, kullanılan cihazın veya aracın modelini ele verebiliyor. ÇEVRESEL VERİLER: Arka plandaki rüzgar, kuş veya uçak sesleri istihbarat birimleri için hayati ipuçları sağlıyor.

#2
Foto - İran basını yazdı: Hamaney neden susuyor?

BİYOLOJİK VERİ KORKUSU: Haberde, boğaz yapısı ve nefes tarzının analiz edilmesiyle liderin stres seviyesinin ölçülebileceği, bunun da Tahran için “kırmızı çizgi” olan sağlık durumu hakkında bilgi vereceği belirtildi. Telegram’da paylaşılan bir videoda, “Hamaney’in birkaç saniyelik sesinin bile düşmana altın değerinde bilgi verebileceği” vurgulandı.

#3
Foto - İran basını yazdı: Hamaney neden susuyor?

5 AYDIR SÜREN GİZEM: Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney’in öldürüldüğü 28 Şubat’taki ABD ve İsrail saldırılarından kısa süre sonra, 8 Mart 2026’da lider seçilmişti. Ancak o tarihten bu yana hiçbir fotoğrafı, sesli mesajı veya videosu yayınlanmadı; babasının cenaze töreninde dahi görülmedi. İranlı kaynaklar, Mücteba Hamaney’in 28 Şubat saldırısında yüzünden ve bacaklarından ağır yaralandığını ileri sürüyor.

#4
Foto - İran basını yazdı: Hamaney neden susuyor?

ERAKÇİ: BEN DE GÖRMEDİM İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mücteba Hamaney lider olduğundan beri kendisini bizzat görmediğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi de liderle görüştüklerini beyan etseler de bu görüşmelere dair hiçbir görsel kanıt sunulmadı. The Times, ABD ve İsrail istihbaratının Mücteba Hamaney’in yerini tespit etmekte zorlandığını bildirdi. Hamaney’in güvenlik protokollerini en üst seviyeye çıkardığı, elektronik iletişim aracı kullanmadığı ve sadece “kuryeler” aracılığıyla iletişim kurduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü!
Dünya

Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü!

Küba'da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen kısmi çökme nedeniyle başkent Havana ile ülkenin batısındaki beş eyalete elektrik verilemi..
DEM Parti İmralı'dan döndü
Gündem

DEM Parti İmralı'dan döndü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un İmralı Adası’nda gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin..
FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip
Gündem

FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip

15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin i..
Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü
Yerel

Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü

Batman Sason'da kırsalında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına yaklaştı.
Göztepe yeni sezon öncesi hata yapmadı
Spor

Göztepe yeni sezon öncesi hata yapmadı

Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Bodrum FK’yı Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu’nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar
Gündem

Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda hizmete sunulan yüzme havuzu, özel bireylerin yaz aylarını hem eğlenceli he..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23