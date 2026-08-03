İran basını yazdı: Hamaney neden susuyor?

SES KAYDI NEDEN PAYLAŞILMIYOR? Gazetenin iddiasına göre, modern ses analizi teknikleri sadece birkaç saniyelik bir kayıttan şu bilgileri elde edebiliyor: MEKAN ANALİZİ: Odadaki yankı (echo) üzerinden tavan yüksekliği, duvar tipi ve odanın genişliği belirlenebiliyor. KONUM VE ZAMAN: Kayıtta var olan elektrik şebekesi frekansları, ülkenin o anki elektrik veri tabanıyla karşılaştırılarak kaydın yapıldığı saat ve coğrafi konum saptanabiliyor. TEKNİK İZLER: Mikrofonların bıraktığı “teknik mühürler”, kullanılan cihazın veya aracın modelini ele verebiliyor. ÇEVRESEL VERİLER: Arka plandaki rüzgar, kuş veya uçak sesleri istihbarat birimleri için hayati ipuçları sağlıyor.