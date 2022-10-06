2022-10-06 14:14:24 Erdoğan'a Çekya'da sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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