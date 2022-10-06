  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Erdoğan'a Çekya'da sevgi seli

2022-10-06 14:14:24
Erdoğan'a Çekya'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

#1
Foto - Erdoğan'a Çekya'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

#2
Foto - Erdoğan'a Çekya'da sevgi seli

İşte o görüntüler...

#3
Foto - Erdoğan'a Çekya'da sevgi seli

İşte o görüntüler...

#4
Foto - Erdoğan'a Çekya'da sevgi seli

İşte o görüntüler...

Piyasanın 20-25 lira altından satışa sundular! Vatandaş ayçiçek yağına akın etti
Ekonomi

Piyasanın 20-25 lira altından satışa sundular! Vatandaş ayçiçek yağına akın etti

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ucuz ayçiçek yağı kampanyasına vatandaş tarafından büyük ilgi gösteriliyor.
ABD istihbaratı Rusya'nın iddiasını doğruladı
Dünya

ABD istihbaratı Rusya'nın iddiasını doğruladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbaratı, Ukrayna hükümetinin, Vladimir Putin’e yakın isimlerden Alexandre Dugin’in kızı olan Daria Dug..
Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'nin arkasından bile CHP çıktı! İş Bankası detayı...
Gündem

Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'nin arkasından bile CHP çıktı! İş Bankası detayı...

Yaşlıı ve konuşamayacak durumda olan yaşlı kadına hakaretler eden sağlık çalışanlarının bulunduğu Özel Bayındır Hastanesi'nin, CHP'nin hisse..
Kılıçdaroğlu 28 Şubatçıların hedefinde! Şahan Gökbakar da başını kumdan çıkarttı
Gündem

Kılıçdaroğlu 28 Şubatçıların hedefinde! Şahan Gökbakar da başını kumdan çıkarttı

Komedyen Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı üzerinden 28 Şubatçı zihnini gözler önüne serdi...
Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
Gündem

Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

Muhterem İnce, TBMM'de yapılan oylama sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. CHP ve HDPKK oylamaya katılmadı.
Vücuttaki ödem birikintilerini söküp atıyor! Metabolik dengeyi sağlayan mucize çay
Aktüel

Vücuttaki ödem birikintilerini söküp atıyor! Metabolik dengeyi sağlayan mucize çay

Vücudun metabolik sıvı dengesi bozulunca ödem birikmesi açığa çıkar. Ödem biriktikçe kilo sorunları da baş gösterir. Ancak metabolik dengeyi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23