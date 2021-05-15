2021-05-15 19:14:56 'Erdoğan' sloganları atıldı! İsviçre'de İsrail'e protesto
Terörist alçak sürüsü İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da, Filistin'in başkenti Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları, İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Cenevre şehir merkezindeki ana tren istasyonu (Cornavin) yakınında düzenlenen gösteriye yağmura rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı. "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail" ve "Çok yaşa Filistin" sloganları atan göstericiler, taşıdıkları çeşitli döviz ve pankartlarla Filistin halkına destek verdi.