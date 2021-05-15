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Dünya
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'Erdoğan' sloganları atıldı! İsviçre'de İsrail'e protesto

2021-05-15 19:14:56
'Erdoğan' sloganları atıldı! İsviçre'de İsrail'e protesto

Terörist alçak sürüsü İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da, Filistin'in başkenti Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları, İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Cenevre şehir merkezindeki ana tren istasyonu (Cornavin) yakınında düzenlenen gösteriye yağmura rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı. "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail" ve "Çok yaşa Filistin" sloganları atan göstericiler, taşıdıkları çeşitli döviz ve pankartlarla Filistin halkına destek verdi.

#1
Foto - Protestoya, Cenevre'de yaşayan Müslümanların yanı sıra pek çok ülke vatandaşı ve İsviçreliler de katılım sağladı.

Protestoya, Cenevre'de yaşayan Müslümanların yanı sıra pek çok ülke vatandaşı ve İsviçreliler de katılım sağladı.

#2
Foto - Gösteriye katılan İskoçyalı Kelly Mackay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'i

Gösteriye katılan İskoçyalı Kelly Mackay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'i "apartheid" devlet olarak tanımlayarak, "Filistin davasına destek vermek için bugün buradayım." ifadelerini kullandı. Mackay, terörist İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım" ve "etnik temizlik" yaptığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'de masum çocuk ve insanları öldürdüğünü belirtti. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Mackay, Filistin halkına destek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

#3
Foto - Arjantinli Adriana Beni ise Filistin davasına destek vermek için bir grup Arjantinli arkadaşıyla protestoya katıldığını söyledi.

Arjantinli Adriana Beni ise Filistin davasına destek vermek için bir grup Arjantinli arkadaşıyla protestoya katıldığını söyledi.

#4
Foto - Beni, terörist İsrail'in

Beni, terörist İsrail'in "apartheid" bir rejim olduğunu, Filistinlilere "katliam" ve "soykırım" yaptığını ifade etti.

#5
Foto - Öte yandan, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Filistin'in başkenti Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te de protesto edildi.

Öte yandan, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Filistin'in başkenti Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te de protesto edildi.

#6
Foto - Gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

#7
Foto - Bu ülkede yaşayan Türklerin ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği protestoda, göstericiler zaman zaman

Bu ülkede yaşayan Türklerin ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği protestoda, göstericiler zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

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