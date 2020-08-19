Erdoğan 'Müjde açıklayacağım' dedi! Sosyal medya sallandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan güneş paneli fabrikasının açılışında gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Biz de bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Açıklarsam bu işi heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." dedi. Erdoğan'ın 'Müjde' açıklaması sonrası sosyal medyada çok sayıda kişi petrol veya doğalgaz bulunduğu yönünde paylaşımlar yaparak büyük sevinç yaşadı. İşte o paylaşımlardan bazıları...