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Erdoğan 'Müjde açıklayacağım' dedi! Sosyal medya sallandı

2020-08-19 16:40:48
Erdoğan 'Müjde açıklayacağım' dedi! Sosyal medya sallandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan güneş paneli fabrikasının açılışında gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Biz de bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Açıklarsam bu işi heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." dedi. Erdoğan'ın 'Müjde' açıklaması sonrası sosyal medyada çok sayıda kişi petrol veya doğalgaz bulunduğu yönünde paylaşımlar yaparak büyük sevinç yaşadı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

#1
Foto - Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, cuma günü bir müjde vereceklerini açıkladı. Gümbür gümbür gelen bir Türkiye var. Rabbim yolumuzu açık etsin 'Bence müjde petrol'

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, cuma günü bir müjde vereceklerini açıkladı. Gümbür gümbür gelen bir Türkiye var. Rabbim yolumuzu açık etsin 'Bence müjde petrol'

#2
Foto - AK Partili olmanın lüksüne bakarmısınız yaa Cuma günü acaba aşıyı mı bulduk ya da petrol mü bulduk diye düşünüyoruz Muhalefet ise yeni bir kaset çıkarsam da genel başkanım değişse derdinde Ne demişler herkesin ufku denizi kadardır Reisime güveniyorum

AK Partili olmanın lüksüne bakarmısınız yaa Cuma günü acaba aşıyı mı bulduk ya da petrol mü bulduk diye düşünüyoruz Muhalefet ise yeni bir kaset çıkarsam da genel başkanım değişse derdinde Ne demişler herkesin ufku denizi kadardır Reisime güveniyorum

#3
Foto - Galiba bu sefer oldu Sonunda oldu Aman petrol canım petrol

Galiba bu sefer oldu Sonunda oldu Aman petrol canım petrol

#4
Foto - 'AKdeniz'de petrol/Doğalgaz bulduk' falan diyecekler galiba

'AKdeniz'de petrol/Doğalgaz bulduk' falan diyecekler galiba

#5
Foto - Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulunduğu müjdesi geliyor.

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulunduğu müjdesi geliyor.

#6
Foto - Akdeniz'de Kıbrıs-Lübnan arasında doğalgaz veya petrol bulduk büyük ihtimalle

Akdeniz'de Kıbrıs-Lübnan arasında doğalgaz veya petrol bulduk büyük ihtimalle

#7
Foto - Yeni bir dönem getirecek olan cuma müjdesi. Ya petrol bulduk ya da doğalgaz. Hadi inşallah

Yeni bir dönem getirecek olan cuma müjdesi. Ya petrol bulduk ya da doğalgaz. Hadi inşallah

#8
Foto - Reisin cuma müjdesi ne olsun isterdiniz. Ben aşı olsun isterim. Ama içimden bir his petrol ve doğalgaz diyor.

Reisin cuma müjdesi ne olsun isterdiniz. Ben aşı olsun isterim. Ama içimden bir his petrol ve doğalgaz diyor.

#9
Foto - Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol rezervlerine ulaştı. Milletimize hayırlı olsun.

Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol rezervlerine ulaştı. Milletimize hayırlı olsun.

#10
Foto - Cuma günü erken kalkın. Petrol krallığını ilan ediyoruz.

Cuma günü erken kalkın. Petrol krallığını ilan ediyoruz.

#11
Foto - Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Petrol

Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Petrol

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? En güçlü ihtimal.. Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol rezervlerine ulaştı. Milletimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? En güçlü ihtimal.. Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol rezervlerine ulaştı. Milletimize hayırlı olsun

#13
Foto - Karadeniz'de gaz. Akdeniz'de petrol. Hayalin güzelliğine bak

Karadeniz'de gaz. Akdeniz'de petrol. Hayalin güzelliğine bak

#14
Foto - Cuma daha çok var. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulundu haberiini bekliyorum.

Cuma daha çok var. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulundu haberiini bekliyorum.

#15
Foto - Aklımda deli sorular. Aşı, petrol, gaz. İnsan çıtayı bu kadar da yükseltmez ki Reis, birilerinin yüreğine inecek.

Aklımda deli sorular. Aşı, petrol, gaz. İnsan çıtayı bu kadar da yükseltmez ki Reis, birilerinin yüreğine inecek.

#16
Foto - Recep Tayyip Erdoağn ismi TT olmalı 7/24 Petrol

Recep Tayyip Erdoağn ismi TT olmalı 7/24 Petrol

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü bir müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü bir müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum

#18
Foto -

#19
Foto - Tarihe not edelim bakalım petrol mü doğalgaz mı

Tarihe not edelim bakalım petrol mü doğalgaz mı

#20
Foto - Borsadaki harekete bakılırsa petrol bulunmuş olabilir.

Borsadaki harekete bakılırsa petrol bulunmuş olabilir.

#21
Foto - Petrol doğalgaz kralı şeyh Tayyip el Erdoğani

Petrol doğalgaz kralı şeyh Tayyip el Erdoğani

#22
Foto - türkiye Doğu Akdeniz'de petrol rervlerine ulaştı. Milletimize hayırlı olsun

türkiye Doğu Akdeniz'de petrol rervlerine ulaştı. Milletimize hayırlı olsun

#23
Foto - Recep Tayyip Erdoğan: Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var odluğu tahmin edilen zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarından mahrum bırakamaz

Recep Tayyip Erdoğan: Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var odluğu tahmin edilen zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarından mahrum bırakamaz

#24
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma hünü Türkiye'nin petrol bulduğunu açıklayarak yeni dönemi başlatacak. Ülkemize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma hünü Türkiye'nin petrol bulduğunu açıklayarak yeni dönemi başlatacak. Ülkemize hayırlı olsun.

#25
Foto - Aşı mı ? Petrol mü? Doğalgaz mı? hangisi sizce cuma günü verilecek müjde

Aşı mı ? Petrol mü? Doğalgaz mı? hangisi sizce cuma günü verilecek müjde

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