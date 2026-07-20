Dünya Kupası'nı kazanmış gibi sevindiler: Filistin halkında İspanya coşkusu

Filistinli iş insanı Beşşar el-Mısri de, "Filistin'den İspanya'ya... Biz, yanımızda duran, bize destek veren ve bayrağımızı gururla taşıyanları destekliyoruz." paylaşımını yaptı. - Gazze'de de İspanya'nın şampiyonluğu sevinçle karşılandı Gazze Şeridi'nde çok sayıda Filistinli de elektrik ve internet kesintileri nedeniyle Dünya Kupası finalini kafe ile sokak ve meydanlarda kurulan ekranlardan takip etti.