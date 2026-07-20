Dünya Kupası'nı kazanmış gibi sevindiler: Filistin halkında İspanya coşkusu
İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması, Filistin'de resmi ve halk düzeyinde kutlamalara sahne oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Nablus başta olmak üzere birçok kentte yüzlerce Filistinli, Filistin ve İspanya bayraklarıyla kutlamalar düzenledi. Filistinli akademisyen Nidal Amr, "Sevincin ve hüznün aynı anda buluştuğu an... Tebrikler İspanya, tebrikler Filistin" derken, İş insanı Beşşar el-Mısri, "Biz, yanımızda duran, bize destek veren ve bayrağımızı gururla taşıyanları destekliyoruz" paylaşımında bulundu.