Erdoğan, kendisine oy vermeyenleri cezalandırıyor mu? Ahmet Hakan’dan efsane kapak geldi

“Eğer Erdoğan, gerçekten de Hatay’da tam olarak böyle demişse gerçeği ifade etmemiş demektir. Çünkü örnekler, Erdoğan’ı yalanlıyor. Mesela Hatay Defne’deki oy durumuna bakalım: Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkan oy: Yüzde 91.35 Recep Tayyip Erdoğan’a çıkan oy: Yüzde 8.65 Defne’de oy durumu böyle. Eğer Erdoğan, oy vermeyeni cezalandıran, oy vermeyene hizmet götürmeyen bir anlayışa sahip olsaydı... Depremin hemen ardından 60 gün içinde Hatay Defne’de... Tüm branşlarda hizmet veren, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan bir hastane yapar mıydı? Bu hastane, Erdoğan’a oy vermeyen bir ilçenin hiç de mahzun kalmadığını göstermiyor mu? Bir yanda Kılıçdaroğlu’na yüzde 92 oy vermiş bir ilçeye böyle bir hizmeti götüren bir anlayış. Bir yandan da Erdoğan’ın “oy vermeyene hizmet yok” yaklaşımında olduğuna dair iddialar. Hangisine inanacağız?”