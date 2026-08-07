Erdoğan hizaya getirmişti! Filistin tutumunu hazmedemedi: Bizi sırtımızdan bıçakladı
Sık sık Türkiye'yi hedef alan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i 'sırtından bıçakladığını' söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sık sık Türkiye'yi hedef alan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i 'sırtından bıçakladığını' söyledi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Diaspora Bakanı Chikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ateşkese rağmen sürdürmesi karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Bakan Chikli, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron bizi sırtımızdan bıçakladı ve bıçağı sıkıca çevirdi." ifadelerini kullandı.
Fransa'da İsrail'in pozisyonunu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin desteklediğini belirten Bakan Chikli, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e ilişkin kararlarına karşı çıktığını söyledi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurmuştu. Bir dönem Türkiye'ye diklenen, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tavrı sonrası geri adım atmak zorunda kalan Macron'un bu hamlesi çok konuşulmuştu.
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