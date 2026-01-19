Erdoğan gidiyor, imzalar atılıyor: Suudi petrol devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık çıkarma
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında dev bir iş birliğine imza atılıyor; Sivas ve Karaman’da kurulacak 2 bin megavatlık güneş santralleri için 2 milyar dolarlık yatırım kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyaretinde, petrol devi ACWA Power ile hükümetler arası anlaşma modeliyle imzalar atılacak. Bu dev proje, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirirken küresel sermayenin Türk yenilenebilir enerji piyasasına güvenini tescilleyecek.