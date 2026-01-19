  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor! Reçetesi olmayan çiftçi ilaç alamayacak: İşte 5 soruda yeni kurallar Sofranızdaki Hazine: Bu sebzelerin içinde altın var! İsrail, “Erdoğan” duvarına çarptı! Teklifi beklenmedik şekilde reddettiler Türk kamikazeleri Avrupa’yı fethetti! Göklere STM imzası vuruldu İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi! Dikkat çeken görüşme: Noa Lang Galatasaray’a çok yakın! Bu sefer patlayacak bomba... Bizi üretimin dışına atmaya çalışıyorlar: Avrupa, 'Türkiye'siz ayakta zor kalır!' Yağışlar yetersiz kaldı! Barajlar alarm veriyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Erdoğan gidiyor, imzalar atılıyor: Suudi petrol devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık çıkarma
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan gidiyor, imzalar atılıyor: Suudi petrol devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık çıkarma

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında dev bir iş birliğine imza atılıyor; Sivas ve Karaman’da kurulacak 2 bin megavatlık güneş santralleri için 2 milyar dolarlık yatırım kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyaretinde, petrol devi ACWA Power ile hükümetler arası anlaşma modeliyle imzalar atılacak. Bu dev proje, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirirken küresel sermayenin Türk yenilenebilir enerji piyasasına güvenini tescilleyecek.

#1
Foto - Erdoğan gidiyor, imzalar atılıyor: Suudi petrol devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık çıkarma

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, enerji altyapısını çeşitlendirmek için uluslararası işbirlikleri başlatan Türkiye'de bu kez petrol devi Suudi Arabistan güneşe yatırım yapacak.

#2
Foto - Erdoğan gidiyor, imzalar atılıyor: Suudi petrol devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık çıkarma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay bu ülkeye yapacağı ziyarette Sivas ve Karaman'da 2 bin megavatlık birer depolamalı güneş enerjisi santrali kurulması için ACWA Power şirketi ile imzalar atılacak.

#3
Foto - Erdoğan gidiyor, imzalar atılıyor: Suudi petrol devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık çıkarma

Depolamalı güneş projeleri için iki kente toplam 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Böylece Türkiye'nin enerji arz ve güvenliğini çeşitlendirmek için yaptığı küresel sermayeli enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

#4
Foto - Erdoğan gidiyor, imzalar atılıyor: Suudi petrol devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık çıkarma

Proje için daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi projelerde uygulanan "Intergovernmental Agreement" (IGA) yani hükümetler arası anlaşma modeli uygulanacak. Öte yandan, söz konusu yatırımın, geçen sene haziran ayında da gündeme geldiği kamuoyunda biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu
Dünya

Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin yer altı sığınaklarını ve nükleer tesislerini imha etmek amacıyla geliştirdiği Hyunmoo-5 balistik füzesini..
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?
Gündem

Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?

Ali Karahasanoğlu, Suriye Ordusu’nun sahada elde ettiği başarılar ve SDG/YPG güçlerinin "beyaz bayrak" çekerek geri çekilmesi karşısında, ge..
SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu
Gündem

SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin maddeleri kamuoyu ile paylaşıldı...
Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün
Gündem

Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün

Sözcü Tv'de ana haberleri sunan Özlem Gürses'in Gazze'deki İsrail soykırımına ilişkin "İsrail nihayet Gazze'yi ele geçirdi" sözleri büyük te..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Suriye hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddeli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23