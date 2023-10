Erdoğan daha ne desin! ‘Bu bir cinnet furyasıdır’ dedi ve ekledi “İsrail soykırımı derhal durdur”

BATI’NIN SESSİZLİĞİ ATEŞİ BÜYÜTÜYOR Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze’deki ateşi büyüttüğünü ifade etti. Gazze’deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze’ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini vurguladı. Dünyanın gözü bu zirvede İsrail’in iki haftayı geride bırakan Gazze katliamına dur demek için en kritik zirve bugün (cumartesi) Mısır’da toplanıyor. ‘Gazze’deki gelişmeler ve Filistin’deki barış süreci’ konulu zirvede Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edilmesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri’nin de katılacağı zirvede Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı’nda (İİT) gündeme getirdiği garantörlük ve iki devletli kalıcı çözüm önerilerini tartışmaya açacak. GUTERRES DE KATILIYOR 7 Ekim’de başlayan ve İsrail’in orantısız saldırıları ile içinden çıkılmaz bir insanlık dramına dönüşen Gazze krizinde dikkatler Mısır’ın başkenti Kahire’de bugün düzenlenmesi beklenen zirveye çevrildi. Türkiye, burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ağzından dillendirdiği, sonrasında da Cidde’de toplanan İİT zirvesinde tartışmaya açtığı ‘garantörlük’ formülünü gündeme getirmesi bekleniyor. Buna göre Türkiye, her iki taraf için de bölgeden garantörlerin görev almasını, iki tarafın mutabakata varacağı anlaşmanın bu ülkeler tarafından kontrol edilmesini öneriyor. Bu çerçevede İsrail’in Filistin’de iki devletli çözüme zorlanması gerektiği mesajları veriyor. Konferansa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı sıra Mısır, Filistin, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Irak, İtalya da hükümet ya da devlet başkanı düzeyinde iştirak edecek.