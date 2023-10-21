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Erdoğan daha ne desin! ‘Bu bir cinnet furyasıdır’ dedi ve ekledi "İsrail soykırımı derhal durdur"

2023-10-21 11:05:21
Erdoğan daha ne desin! ‘Bu bir cinnet furyasıdır’ dedi ve ekledi “İsrail soykırımı derhal durdur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze’de ateşkesin tesisi için çalışmaya davet etti. Erdoğan, “İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum” dedi. Ne uluslararası kuruluşlardan ne de İslam ülkelerinden bu çağrıya yanıt gelmedi.

#1
Foto - Erdoğan daha ne desin! ‘Bu bir cinnet furyasıdır’ dedi ve ekledi "İsrail soykırımı derhal durdur"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadelerle İsrail’e Gazze’ye uyguladığı bombardımanı durdurması çağrısında bulundu. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Gazze’ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir.

#2
Foto - Erdoğan daha ne desin! ‘Bu bir cinnet furyasıdır’ dedi ve ekledi "İsrail soykırımı derhal durdur"

BU BİR CİNNET FURYASI Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz. İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir.

#3
Foto - Erdoğan daha ne desin! ‘Bu bir cinnet furyasıdır’ dedi ve ekledi "İsrail soykırımı derhal durdur"

KAPSAMI ASLA GENİŞLEMESİN Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum.

#4
Foto - Erdoğan daha ne desin! ‘Bu bir cinnet furyasıdır’ dedi ve ekledi "İsrail soykırımı derhal durdur"

YENİ MEKANİZMALARA İHTİYAÇ VAR Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin’deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

#5
Foto - Erdoğan daha ne desin! ‘Bu bir cinnet furyasıdır’ dedi ve ekledi "İsrail soykırımı derhal durdur"

İslam dünyasının sorunu ortak tavır alamamak Dısişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam dünyasının Filistin konusunda aynı düşüncelere sahip olmasına rağmen ortak tavır geliştiremediğini söyledi. TRT Haber’de soruları cevaplandıran Fidan, şu ifadeleri kullandı: “Bölge ülkeleriyle konuştuğumuz zaman bizden ayrı düşündüklerini görmüyoruz. Temel problem ortak tavır koymakta. Tavır geliştirilemiyor İslam dünyası. Gerçekten bu konu çok tatsız onlar için. Çünkü bir çaresizlik sarmalı içerisindeler. Biz İslam dünyasının gerekli diplomatik platformlar kullanması durumda insanlığı da bu sarmaldan çıkarıcı bir uyarıcı görevi oynayabileceğine inanıyoruz. Yeter kendi potansiyellerini görsünler” Gazzelilerin göçü kabul edilemez! Gazze diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze’deki masum sivillere karşı İsrail’in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

#6
Foto - Erdoğan daha ne desin! ‘Bu bir cinnet furyasıdır’ dedi ve ekledi "İsrail soykırımı derhal durdur"

BATI’NIN SESSİZLİĞİ ATEŞİ BÜYÜTÜYOR Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze’deki ateşi büyüttüğünü ifade etti. Gazze’deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze’ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini vurguladı. Dünyanın gözü bu zirvede İsrail’in iki haftayı geride bırakan Gazze katliamına dur demek için en kritik zirve bugün (cumartesi) Mısır’da toplanıyor. ‘Gazze’deki gelişmeler ve Filistin’deki barış süreci’ konulu zirvede Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edilmesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri’nin de katılacağı zirvede Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı’nda (İİT) gündeme getirdiği garantörlük ve iki devletli kalıcı çözüm önerilerini tartışmaya açacak. GUTERRES DE KATILIYOR 7 Ekim’de başlayan ve İsrail’in orantısız saldırıları ile içinden çıkılmaz bir insanlık dramına dönüşen Gazze krizinde dikkatler Mısır’ın başkenti Kahire’de bugün düzenlenmesi beklenen zirveye çevrildi. Türkiye, burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ağzından dillendirdiği, sonrasında da Cidde’de toplanan İİT zirvesinde tartışmaya açtığı ‘garantörlük’ formülünü gündeme getirmesi bekleniyor. Buna göre Türkiye, her iki taraf için de bölgeden garantörlerin görev almasını, iki tarafın mutabakata varacağı anlaşmanın bu ülkeler tarafından kontrol edilmesini öneriyor. Bu çerçevede İsrail’in Filistin’de iki devletli çözüme zorlanması gerektiği mesajları veriyor. Konferansa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı sıra Mısır, Filistin, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Irak, İtalya da hükümet ya da devlet başkanı düzeyinde iştirak edecek.

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