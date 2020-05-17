Erdoğan, Abdullah Gül, Mansur Yavaş ve İmamoğlu... Son anketten bomba sonuçlar! Babacan ve Davutoğlu’nun oy devşireceği parti belli oldu

Salgın günlerinde birçok konu başlığında saha araştırması yapan Optimar’ın anketiyle vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve Mansur Yavaş son tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i Mansur Yavaş cevabını verdi. Aynı soru Erdoğan ve İmamoğlu için de soruldu. Bu kez de yüzde 44.7 Erdoğan, yüzde 34.7 İmamoğlu cevabı verildi. Öte yandan yapılan ankette Babacan ve Davutoğlu’nun partilerinin en çok İYİ Parti seçmen tabanında oy çekme potansiyeli taşıdığı dikkat çekti.