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Erdoğan, Abdullah Gül, Mansur Yavaş ve İmamoğlu... Son anketten bomba sonuçlar! Babacan ve Davutoğlu’nun oy devşireceği parti belli oldu

2020-05-17 09:17:01
Erdoğan, Abdullah Gül, Mansur Yavaş ve İmamoğlu... Son anketten bomba sonuçlar! Babacan ve Davutoğlu’nun oy devşireceği parti belli oldu

Salgın günlerinde birçok konu başlığında saha araştırması yapan Optimar’ın anketiyle vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve Mansur Yavaş son tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i Mansur Yavaş cevabını verdi. Aynı soru Erdoğan ve İmamoğlu için de soruldu. Bu kez de yüzde 44.7 Erdoğan, yüzde 34.7 İmamoğlu cevabı verildi. Öte yandan yapılan ankette Babacan ve Davutoğlu’nun partilerinin en çok İYİ Parti seçmen tabanında oy çekme potansiyeli taşıdığı dikkat çekti.

#1
Foto - Optimar'ın düzenlediği ankette vatandaşlara,

Optimar'ın düzenlediği ankette vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve Mansur Yavaş son tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i Mansur Yavaş cevabını verdi. Aynı soru Erdoğan ve İmamoğlu için de sorulurken; yüzde 44.7 Erdoğan, yüzde 34.7 İmamoğlu cevabı verildi.

#2
Foto - Optimar araştırma şirketi salgın günlerinde birçok konu başlığı altında saha araştırması yaptı. Vatandaşlara, koronavirüs salgını ve olası seçimler hakkında sorular soruldu. Anket kullanıcılarına,

Optimar araştırma şirketi salgın günlerinde birçok konu başlığı altında saha araştırması yaptı. Vatandaşlara, koronavirüs salgını ve olası seçimler hakkında sorular soruldu. Anket kullanıcılarına, "2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son tura kalmaları halinde kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

#3
Foto - Katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti. Aynı soru Erdoğan ve Mansur Yavaş için de yöneltilirken, kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i Mansur Yavaş cevabını verdi.

Katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti. Aynı soru Erdoğan ve Mansur Yavaş için de yöneltilirken, kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i Mansur Yavaş cevabını verdi.

#4
Foto - 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri<br> 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 30.8. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde oyunun İmamoğlu'na olacağını söyleyenler yüzde 8.6, Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6.3 oldu. Son dönemde öne çıkan isimlerden biri olan Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 30.8. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde oyunun İmamoğlu'na olacağını söyleyenler yüzde 8.6, Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6.3 oldu. Son dönemde öne çıkan isimlerden biri olan Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı.

#5
Foto - AK Parti kimi aday gösterirse ona oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5 olurken, CHP adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.7 oldu. Anket sonucunda dikkat çeken en önemli yanıt ise

AK Parti kimi aday gösterirse ona oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5 olurken, CHP adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.7 oldu. Anket sonucunda dikkat çeken en önemli yanıt ise "kararsızım/adaya bağlı" diyenlerde görüldü. "Adaya bağlı/kararsızım" diyenler, "Erdoğan'a oy veririm" diyenlerden sonra en yüksek orana sahip: Yüzde 14.7. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 11.1.

#6
Foto - 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri – Erdoğan & İmamoğlu<br> 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri – Erdoğan & İmamoğlu
2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti.

#7
Foto - 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri – Erdoğan & Yavaş<br> 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 43'ü oyunu Erdoğan'a vereceğini belirtirken yüzde 36.1'i oyunu Mansur Yavaş'a vereceğini söyledi. Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na göre daha yüksek bir oya ulaşmasında MHP tabanındaki seçmenin rolünün olduğu gözden kaçmadı.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri – Erdoğan & Yavaş
2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 43'ü oyunu Erdoğan'a vereceğini belirtirken yüzde 36.1'i oyunu Mansur Yavaş'a vereceğini söyledi. Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na göre daha yüksek bir oya ulaşmasında MHP tabanındaki seçmenin rolünün olduğu gözden kaçmadı.

#8
Foto - 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri - Erdoğan&Abdullah Gül<br> Aynı soru Erdoğan ve Abdullah Gül için sorulduğunda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.7'ye çıkarken, Gül'ün oy oranı ise yüzde 20.4'te kaldı.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri - Erdoğan&Abdullah Gül
Aynı soru Erdoğan ve Abdullah Gül için sorulduğunda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.7'ye çıkarken, Gül'ün oy oranı ise yüzde 20.4'te kaldı.

#9
Foto - Yeni partiler dibi gördü<br> Bugün bir genel seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğini beyan edenlerin oranı yüzde 42.8 olurken, CHP'ye oy vereceğini söyleyenler yüzde 23.4 oldu. Onları sırasıyla MHP yüzde 10.2, HDP yüzde 9.5, İYİ Parti yüzde 9.1 izledi. Yeni partilerin (Gelecek Partisi ve DEVA Partisi) oy oranları ise sırasıyla yüzde 1.3 ve yüzde 1'de kaldı.

Yeni partiler dibi gördü
Bugün bir genel seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğini beyan edenlerin oranı yüzde 42.8 olurken, CHP'ye oy vereceğini söyleyenler yüzde 23.4 oldu. Onları sırasıyla MHP yüzde 10.2, HDP yüzde 9.5, İYİ Parti yüzde 9.1 izledi. Yeni partilerin (Gelecek Partisi ve DEVA Partisi) oy oranları ise sırasıyla yüzde 1.3 ve yüzde 1'de kaldı.

#10
Foto - Babacan ve Davutoğlu İP’ten oy devşirecek<br> Belki de anketin en çarpıcı sonuçlarından biri, bir önceki soru olan

Babacan ve Davutoğlu İP’ten oy devşirecek
Belki de anketin en çarpıcı sonuçlarından biri, bir önceki soru olan "Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusunun seçmenlerin gönül verdiği partilere göre dağılımlarında ortaya çıkıyor. Ali Babacan'ın Gelecek Partisi'nin ve Ahmet Davutoğlu'nun DEVA Partisi'nin en çok İYİ Parti seçmen tabanında oy çekme potansiyeli taşıdığı dikkat çekiyor.

#11
Foto - Erdoğan'ın oy oranı<br>

Erdoğan'ın oy oranı
"Bu pazar bir seçim olsa Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'a oy verir misiniz" sorusuna "Evet" yanıtı verenlerin oranı yüzde 41.7 olurken, "Hayır" yanıtı verenlerin oranı yüzde 39.2 oldu.

#12
Foto - En beğenilen siyasetçi<br>

En beğenilen siyasetçi
"En beğendiğiniz yaşayan siyasetçi kim?" sorusuna Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verenlerin oranı yüzde 31.4 olurken, Ekrem İmamoğlu yanıtı verenlerin oranı yüzde 13.7, Mansur Yavaş yanıtı verenlerin oranı yüzde 9.7 oldu.

#13
Foto - Fahrettin Koca zirvede<br> Koronavirüs döneminde tüm siyasi tabanlardan sempati çektiği her ankette görülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu dönemde en başarılı bulunan isimler sıralamasında adını zirveye yazdırdı. Koca'nın beğenilme oranı yüzde 60'a yaklaştı.

Fahrettin Koca zirvede
Koronavirüs döneminde tüm siyasi tabanlardan sempati çektiği her ankette görülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu dönemde en başarılı bulunan isimler sıralamasında adını zirveye yazdırdı. Koca'nın beğenilme oranı yüzde 60'a yaklaştı.

#14
Foto - İkinci sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.

İkinci sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.

#15
Foto - Üçüncü sırada da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yer aldı.

Üçüncü sırada da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yer aldı.

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