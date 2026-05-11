Gündem
6
Yeniakit Publisher
Erdoğan 30 yıl garanti vermişti... Suudi Arabistan’dan olay Türkiye hamlesi! Dünyanın en büyüğü Aramco sahaya iniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan 30 yıl garanti vermişti... Suudi Arabistan'dan olay Türkiye hamlesi! Dünyanın en büyüğü Aramco sahaya iniyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji protokolünün ardından, dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, Türkiye'deki tesisleri değerlendirmek üzere harekete geçti. Anlaşma kapsamında Suudi yatırımcıların kuracağı güneş enerjisi santralleri karşılığında devletten 30 yıllık alım garantisi sağlanırken, Suudi heyetler akaryakıt ve enerji tesislerini gezmeye başladı. Bu stratejik adımın, doğrudan yabancı yatırım girişiyle Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmesi ve dış finansman ihtiyacına büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.

3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmış ve anlaşmalar arasında yer alan Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası protokol dikkat çekmişti.

Anlaşmada yer alan hükümlerin uygulanabilmesi amacıyla Meclis'e sunulan yasa teklifine göre Türkiye, Suudi Arabistan'ın ülkemizde en az iki Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurması karşılığında Suudi hükümetine 30 yıl boyunca elektrik alımı yapacağının garantisini verdi. Ekonomim'in haberine göre, yasa teklifinin gerekçesinde, tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek söz konusu projelerin doğrudan yabancı yatırım niteliği taşıdığı ve uluslararası finans kuruluşları tarafından da destekleneceği belirtildi.

İnşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisinin, 30 yıl süreyle Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınacağı belirtilerek, “Santraller için tahsis edilen alanların mülkiyeti EÜAŞ'da kalacak ve 30 yıllık sürenin sonunda EÜAŞ'ın santralleri bila bedel devralma hakkı olacaktır ” denildi.

Anlaşmanın ardından geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ankara'da mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ziyaretle eşzamanlı olarak dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'dan üst düzey yetkililer, Türkiye'ye yatırım yapmak üzere ülkedeki bazı enerji santrallerini değerlendirmeye aldı.

Gazeteci Olcay Aydilek, Aramco heyetinin akaryakıt sektöründeki bazı tesislere ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyerek, söz konusu iddiaların Ankara'daki yetkililer tarafından da doğrulandığını belirtti.

