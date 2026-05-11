Erdoğan 30 yıl garanti vermişti... Suudi Arabistan’dan olay Türkiye hamlesi! Dünyanın en büyüğü Aramco sahaya iniyor
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji protokolünün ardından, dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, Türkiye'deki tesisleri değerlendirmek üzere harekete geçti. Anlaşma kapsamında Suudi yatırımcıların kuracağı güneş enerjisi santralleri karşılığında devletten 30 yıllık alım garantisi sağlanırken, Suudi heyetler akaryakıt ve enerji tesislerini gezmeye başladı. Bu stratejik adımın, doğrudan yabancı yatırım girişiyle Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmesi ve dış finansman ihtiyacına büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.