  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekliye araç müjdesi! Meclis’teki düzenlemede ÖTV’siz liste belli oldu Honda’dan Türkiye yatırımı sonrası büyük adım! Yerli üretim PCX125 ön siparişte Hiç hesapta olmayan kötü bir sezon sonrası... Sergen Yalçın açıklama yaparak noktayı koydu! Sessiz sedasız ortak olacaklar! Ünlü market zincirleri birleşiyor Meteoroloji müjdeyi verdi! Artık kapıya dayandı! Eski başbakana şartlı tahliye! Elektronik kelepçe takacak Ne diyeceği merakla bekleniyordu! Ali Koç’tan flaş başkanlık kararı Trump tehdit etti, hiç hesapta olmayan ülkeler Türkiye'nin yanında saf almaya başladı Yürüyerek kıştan bahara geçtiler
Doğa
7
Yeniakit Publisher
7 yıl sonra ilk kez savaklar açılıyor
IHA Giriş Tarihi:

7 yıl sonra ilk kez savaklar açılıyor

Türkiye'nin enerji ihtiyacının karışlanması için 52 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü'nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 7 yıl sonra ilk defa savaklar açılacak.

#1
Foto - 7 yıl sonra ilk kez savaklar açılıyor

Türkiye'nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan ve 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 52 yılı geride bıraktı. 52 yıldır ekonomiye önemli katkıda bulunan baraj, ülkenin enerji üretiminin büyük bir bölümüne katkı sağlıyor.

#2
Foto - 7 yıl sonra ilk kez savaklar açılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi ve Elazığ'ın bu sene rekor düzeyde kar yağışı almasıyla Keban Baraj Gölü'nde su seviyesi maksimum seviyeye ulaştı. En son 2019 yılının Mayıs ayında savaklarını açan baraj, aradan geçen 7 yılın ardından savaklarını açmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - 7 yıl sonra ilk kez savaklar açılıyor

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, pazartesi veya salı günü savakların açılarak su tahliyesine başlanacağını açıkladı. Tahliye süresince akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşları uyaran DSİ, baraj ve akarsu yataklarından uzak durulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

#4
Foto - 7 yıl sonra ilk kez savaklar açılıyor

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşanmaktadır.

#5
Foto - 7 yıl sonra ilk kez savaklar açılıyor

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla 11-12 Mayıs 2026 tarihleri itibarıyla Elazığ Keban Barajı'nda kontrollü su tahliyesine (su bırakma) başlanacaktır. Tahliye süreci ve akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır.

#6
Foto - 7 yıl sonra ilk kez savaklar açılıyor

Ayrıca akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!
Gündem

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, et..
Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü
Gündem

Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü

Halk TV’de son dönemde peş peşe gelen ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Buket Güler Ozan istifa ettiğini duyurdu.
ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı
Gündem

ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı

ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir, İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka desteği sunarken, bu teknoloji..
Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!
Dünya

Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yön..
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı
Gündem

Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı

Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’da..
Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!
Gündem

Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 6 CHP’li meclis üyesi ile birlikte AK Pa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23