  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekliye araç müjdesi! Meclis’teki düzenlemede ÖTV’siz liste belli oldu Honda’dan Türkiye yatırımı sonrası büyük adım! Yerli üretim PCX125 ön siparişte Hiç hesapta olmayan kötü bir sezon sonrası... Sergen Yalçın açıklama yaparak noktayı koydu! Sessiz sedasız ortak olacaklar! Ünlü market zincirleri birleşiyor Meteoroloji müjdeyi verdi! Artık kapıya dayandı! Eski başbakana şartlı tahliye! Elektronik kelepçe takacak Ne diyeceği merakla bekleniyordu! Ali Koç’tan flaş başkanlık kararı Trump tehdit etti, hiç hesapta olmayan ülkeler Türkiye'nin yanında saf almaya başladı Yürüyerek kıştan bahara geçtiler
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Muhalifler siz niye böylesiniz?" başlıklı yazısında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya yönelik tepkiye sert çıktı.

1
#1
Foto - Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Aspendos’ta, üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, "Aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikâyeleri de buluşturuyoruz" dedi.

#2
Foto - Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

Konuşması sırasında Karadağlı seyirciler tarafından yuhalandı. Neden yuhalandı belli değil. Türkiye’de muhalefetin ontolojik bir sorunu var. “AK Parti’ye yakın” diye ya da "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arası iyi" diye, muhalifler birini sevmiyor. Bu ruh hâlindeki biri olsa olsa hastadır. Ciddi söylüyorum. Tamer Karadağlı tiyatrolarda bir yanlışı varsa eleştirin. Yönetim anlayışında hata varsa dile getirin. “Bizden değil” diye bir insan yuhalanır mı? Anlamak mümkün değil. Bizdeki muhaliflere göre onlar gibi düşünüyorsan iyi, yoksa kötü...

#3
Foto - Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

Sonra "İBB davası çöktü" diyorlar. Ekrem İmamoğlu 117 gayrimenkul elde etmiş son beş yılda. MASAK raporlarına göre Ekrem İmamoğlu hesabından para çıkmamış. Etkin pişmanlıktan faydalanan onlarca kişi var. Herkes İmamoğlu ve ekibinin kendilerinden nasıl rüşvet aldığını anlatıyor. Muhaliflere göre İmamoğlu haksız yere içeride ve dava çöktü!.. Onlarca itiraf, MASAK raporu, banka kayıtları arkadaşları ikna etmiyor...

#4
Foto - Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel’e 200 bin, kurultay için de 1 milyon TL verdiğini söylüyor. Bunu bile inkâr ediyor. Özgür Özel’in yakını neden yalan söylesin? Tanju Özcan bazı olayları kabul ediyor. Ona bile "baskı altında ifade verdi" diyorlar. Başkanlar sevgililerini belediyeye doldurmuş, itiraflar havada uçuşuyor ama ona bile inanmıyorlar...

#5
Foto - Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

İzmir’de 4 milyar TL kayıp... Muhittin Böcek oğluyla paraları iş adamlarından toplamış. Manavgat’ta belediye başkan yardımcısı rüşvet alırken suçüstü yakalanmış. Beykoz’da rüşvet hattı içi WhatsApp grubu kurulmuş. Beşiktaş Belediye Başkanı dememe bile gerek yok. Koskoca iş adamları İBB’nin kendilerinden nasıl rüşvetler istendiğini ve verdiklerini söylüyorlar. Binlerce itiraf, MASAK raporu, vergi kayıtları var. Yüzlerce delil ortada. Hâlâ "dava çöktü" yalanındalar!..

#6
Foto - Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

CHP’li belediyeler; bazı yerlerde 1999, bazı yerlerde 2014, çoğu yerde ise 2019 ve sonrası iktidar oldular. Nerede adam gibi hizmet var? CHP belediyeciliği diye bir kavram oturdu mu? CHP’liler el attıkları nereyi ihya ettiler? CHP şu hizmetleri yaptı diyebiliyor musunuz? Yok... Bazı başkanlar ceplerini doldurmuş, kendilerini zengin etmiş. 250 bin TL maaş alanların, 350 bin TL nasıl kira ödediğini bir sorgulayın! Lüks villa ve evler nasıl alındı bir bakın...

#7
Foto - Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

Savunma sanayinde destan yazılmış. Türkiye kendi kendine yeter hâle gelmiş. Buna bile inanmıyorlar. Gerçekten muhaliflere sesleniyorum: Sizi inandırmak için ne yapmak gerekiyor? Neden hiçbir şeyden memnun değilsiniz? Neden yüzde yüz gerçekleri bile inkâr ediyorsunuz? Sizin derdiniz ne? Kendiniz gibi olmayanlara, sizler gibi düşünmeyenlere neden düşmansınız? Bu zihniyetten kurtulmanız lazım. Vatana hizmet anlayışını benimsemeniz lazım. Kutuplaşmayı yapan sizsiniz. Bir siyasi CHP’ye geçerse güzel, AK Parti’ye geçerse kötü, diyorsunuz. 24 yıldır iktidar olamıyorsunuz hata sizdedir. Bu kafayla giderseniz iktidar olma şansınız hiç yok. Zaten 76 yıldır iktidar yüzü göremediniz. Ve hep halkı suçladınız. Nasıl oluyorsa hep kendinizi haklı buluyorsunuz...

#8
Foto - Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

Türkiye’de esas sorun muhaliflerin duruşudur. Bu duruş değişmeden iktidar olma şansınız yok! Önce hatayı kendinizde arayın...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

visitor

Her şey iyi güzelde nerde adalet... Birkaç yıl sonra bunları slalarlarsa.Bunların hapiste çürümesi gerekir.

Cengiz

Bu zihniyet hep böyledir tarih boyunca.azgin azınlık, Siyonistler gibi düşünüyorlar ve onlar gibi yaşıyorlar.sadece kendileri var ne yazık ki bunlar seralarda yetiştirilecek toplumun içine enjekte ettiler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!
Gündem

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, et..
Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü
Gündem

Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü

Halk TV’de son dönemde peş peşe gelen ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Buket Güler Ozan istifa ettiğini duyurdu.
ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı
Gündem

ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı

ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir, İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka desteği sunarken, bu teknoloji..
Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!
Dünya

Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yön..
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı
Gündem

Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı

Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’da..
Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!
Gündem

Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 6 CHP’li meclis üyesi ile birlikte AK Pa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23