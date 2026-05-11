Cem Küçük'ten Tamer Karadağlı tepkisi: Siz neden böylesiniz

Savunma sanayinde destan yazılmış. Türkiye kendi kendine yeter hâle gelmiş. Buna bile inanmıyorlar. Gerçekten muhaliflere sesleniyorum: Sizi inandırmak için ne yapmak gerekiyor? Neden hiçbir şeyden memnun değilsiniz? Neden yüzde yüz gerçekleri bile inkâr ediyorsunuz? Sizin derdiniz ne? Kendiniz gibi olmayanlara, sizler gibi düşünmeyenlere neden düşmansınız? Bu zihniyetten kurtulmanız lazım. Vatana hizmet anlayışını benimsemeniz lazım. Kutuplaşmayı yapan sizsiniz. Bir siyasi CHP’ye geçerse güzel, AK Parti’ye geçerse kötü, diyorsunuz. 24 yıldır iktidar olamıyorsunuz hata sizdedir. Bu kafayla giderseniz iktidar olma şansınız hiç yok. Zaten 76 yıldır iktidar yüzü göremediniz. Ve hep halkı suçladınız. Nasıl oluyorsa hep kendinizi haklı buluyorsunuz...