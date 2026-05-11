Skandal büyüyor:Türk köyü İsraillilere satıldı
Kıbrıs'taki Türk köylerinin satın alınmasıyla ilgili olarak tartışmalar büyüyor. Bölgedeki köylere gözünü diken gizemli iş adamı Uriel Curtis'ten açıklamalar geldi.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’ta Trozena köyünü satın alması ile gündeme gelen İsrailli iş adamı Uriel Curtis, açıklamalarına devam ediyor.
Curtis, hemen güney Kıbrıs’ta hem de Türkiye ve KKTC’de oluşan ‘’İsrail’in güney Kıbrıs’ı işgali ve büyük İsrail emelleri ve Türk topraklarını da satın alacak’’ yönündeki tepkilere cevap verdi.
Daha önce “Beş yıl önce köyü görünce aşık oldum” diyen Uriel Curtis’in satın aldığı Trozena'nın idari sınırları içinde Kıbrıs Türk köyü de bulunuyor.
Curtis ile görüşen Rum medyasının ‘’Trozena yanında sahiplerine ulaşılmayan Kıbrıs Türk toprakları da bulunmaktadır’’ ifadesi kullanması dikkat çekti.
Rum gazeteci Yiannis Pazouros’a konuşan Curtis, olayına Türk medyasına ‘sıçramasından’ ve ‘büyütülmesinden’ endişe duyduğunu dile getirdi.
“Türk medyası neden Trozena’yla bu kadar ilgileniyorlar ve her yerde çıkıyor?” diye soran İsrailli iş adamı, ‘’Trozena’daki araziyi Rum Kıbrıs’lılardan aldım. Hiçbir Türk Kıbrıs’lıyla konuşmadık. Yanında terk edilmiş Türk Kıbrıs köyü Yerovası var, oradan arazi istemiyoruz’’ dedi.
Kıbrıs’ın vadedilmiş topraklar olup olmadığı ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan İsrailli iş adamı, ‘’Bu satın almalar büyük İsrail’in bir parçası değil. Bu saçma. Kutsal kitaplarda Kıbrıs Yahudilerin devletinin bir parçası olarak geçmiyor. Bugün Filistin diye adlandırılan yerle aynı değil. Orası bir Yahudi bölgesidir’’ iddiasında bulundu.
