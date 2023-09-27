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Spor
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Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

2023-09-27 11:58:04
Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'da keyifler yerinde... Teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamasında; lig ve kupa şampiyonluğu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak üzere 3 ana hedeflerinin olduğunu dile getirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir dönemin kapanacağı ve başkan vekili Erden Timur'un da bu noktaya dikkat çektiği öğrenildi. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve sürpriz transfer hamlesi... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

#3
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

G.Saray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

#4
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Bu sonucun ardından İstanbulspor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

#5
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamasında, "Önemli bir 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Beş maç üst üste kazandık. Hedefimiz, hafta sonundaki MKE Ankaragücü maçını da kazanmak.

#6
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Çok rahat pozisyonlar bulduk. Bugünkü ofansif oyunumuza göre bitiriciliğimiz iyi olsaydı, farklı bir skor elde edebilirdik.

#7
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

İkinci golü bulsaydık daha erken değişiklikler yapmayı planlıyorduk. Çok fazla üst üste oynayan futbolcularımızı dinlendirmek istiyorduk.

#8
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Ancak maç 1-0 devam ettiği için bu değişiklikleri yapamadık." ifadelerini kullanarak önümüzdeki maçlar için de rotasyon sinyali verdi.

#9
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Sarı-kırmızılılar ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

#10
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise A Grubu'nda yer alan Cimbom; Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile yarışıyor.

#11
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Aslan Devler Ligi arenasında Kopenhag'la kozlarını paylaşırken; 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

#12
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

3 ana hedeflerinin olduğunu dile getiren Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkmayı istediklerini dile getirdi.

#13
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

G.Saray'da son gelişmeler bu yöndeyken, flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

#14
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

BİR DÖNEM SONA ERİYOR

#15
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

2011 yazında Galatasaray'a imza atan Fernando Muslera ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

#16
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur,

#17
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

"Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri.

#18
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Geçen sene de gördük. Bu sene son sene.

#19
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz.

#20
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz."

#21
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

ifadelerini kullanarak ayrılık sinyalini vermişti.

#22
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Sarı-kırmızılılar Uruguaylı file bekçisi için Lazio'ya 6.75 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

#23
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Ayrıca Lorik Cana'nın da bonservisi, İtalyan kulübüne verilmişti.

#24
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

37 yaşındaki file bekçisi G.Saray'da 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazandı.

#25
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

G.Saray'ın bu mevki için şu anlık düşündüğü ilk isim ise bonservisi elinde olan David de Gea...

#26
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

İspanyol file bekçisi, Manchester United ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bir takımla anlaşma sağlamadı.

#27
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Gelecek sezon 33 yaşında olacak tecrübeli file bekçisine 2+1 yıllık kontrat önerilmesi planlanıyor.

#28
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

DAVID DE GEA KİMDİR?

#29
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

A Spor'a göre; David de Gea, 7 Kasım 1990'da İspanya'nın başkenti Madrid'de dünyaya geldi. Futbola Atletico Madrid altyapısında başladı.

#30
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Madrid ekibinin tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen İspanyol eldiven, 2009 yazında A takıma yükseldi.

#31
Foto - Erden Timur'dan flaş karar: Galatasaray şokta! Hataları nedeniyle verilmemişti... Rakipler daha iyisini yaptı

Başarılı bir 2 yıl geçiren de Gea, 2011 yazında ise 25 milyon Euro'ya Manchester United'ın yolunu tuttu.

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