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Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor

2024-07-03 15:56:47
Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, Wilfried Zaha transferi hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

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#1
Foto - Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor

Süper Lig devi Galatasaray'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Erden Timur, Fatih Altaylı'nın programında bomba açıklamalarda bulundu. Wilfried Zaha transferinin mali detaylarından Fenerbahçe'ye kaptırılan Fred ve Szymanski transferlerine kadar birçok konuda konuşan Timur, sosyal medyada da gündem oldu. İşte açıklamalarından bazı satırbaşları... Benim belki Galatasaray'a katkım ne olmuştur? Hayal edebilmeyi, bunun için mücadele edilebileceğini göstermek olabilir. Benim en önemli görevim, listedeki oyuncuları ikna etmekti. Bu çok önemli konu, karşı taraf samimiyeti bekler. Değer görmek ve vermek gibi...

#2
Foto - Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor

Ben oyuncu belirlemem, seçmem. Liste gelir, onlara göre konuşmalar, görüşmeler gerçekleşir. Ben de o konularda yer alırım. Mesela Zaha örneği veriliyor; Zaha çok istenilen bir transferdi. Onu belirteyim. Palace, Zaha'ya 10.8 milyon euro maaş önermişti, oyuncu bize geldi. Çünkü artık şampiyon olmak istiyordu. İmza dahil 7-8 milyon euroya geliyor yıllığı Zaha'nın. Başka takımlardan daha yüksek teklif almasına rağmen 2 milyon daha düşük rakama bizi kabul etti. "Wilfried Zaha, 4.3 milyon euro kazanacak" denmişti Hatırlanacağı üzere Galatasaray Spor Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada Zaha'nın yıllık 4.3 milyon euro kazanacağını duyurmuştu. Fenerbahçeli futbolseverler de bu sözler üzerine sarı-kırmızılı takımı hedef aldı. "Erden Timur, Zaha transferinde Galatasaray'ın KAP'a yanlış bilgilendirme yaparak SPK ve yatırımcıları kandırdığını itiraf etti..." diyen taraftarlar, TFF'yi göreve çağırdı.

#3
Foto - Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor

"Limitimiz açılınca aldık" Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız garantilendikten sonra limitimiz açıldı. Öncesinde daha çok bonservisi elinde olan futbolcuları alabiliyorduk. Ndombele'de durum böyle aslında. Biz seçmedik ama 8 numara eksiğimiz vardı. Fırsat geldi ve kiraladık. "Szymanski ve Fred'i kaptırdık" Szymanski ve Fred'in transfer iddiaları hakkında itiraflarda bulunan Timur, ''Szymanski ve Fred'i istedik ve alamadık doğrudur. Tüm mesele aslında bonservis bedeli verememizden dolayıydı.'' dedi. "Samimiyetsiz..." Galatasaray'dan ayrılma nedenim biraz bu; inanılmaz bir strateji yürütülüyor ve asla sizin artılarınız ya da katkılarınız bahsedilmiyor ve halı altına adeta süpürüyor. Sonrasında samimiyetsiz şekilde değer gösterilmesi ise üzücü. Böyle tiyatro ben önce yaşamadım! "Forma olsa 1 milyon satardık" Ben Galatasaray'a kendi çabalarımla 40 milyon euroluk sponsor buldum. Puma anlaşmasında başından beri pazarlık sürecinde varım. Ben çalışma sürecimde ne Eray Yazgan ne de Metin Öztürk ile sorun yaşamadım. Bu sezon 700 bin forma sattık, çoğu hafta formamız yoktu, formamız olsaydı 1 milyon formayı çok rahat satmıştık! "Florya'nın satışıyla borç kapanmaz" Florya'nın satışıyla borç kapanıyor mu? İnceledim, 22 dönümü Emlak Konut'a verdiğimizde 105 milyon lira borç artıyor. Anlaşılan borç kapama, bir seçim propagandasıymış.

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Yorumlar

hacegan

abdnin öyle bir derdi yokki yapsın amma türkiye için çok elzem sen yapmaya karar ver ebette yaparsın 1997 yılında olduğu gibi zenginin vereceği vergiyi düşür faize yönel akılmı buşimdi

hacegan

İşte ona göre sn. ERBAKAN REis ile ilk ve son ittifak taban kesinlikle ittifak istemiyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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