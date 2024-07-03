Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor

"Limitimiz açılınca aldık" Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız garantilendikten sonra limitimiz açıldı. Öncesinde daha çok bonservisi elinde olan futbolcuları alabiliyorduk. Ndombele'de durum böyle aslında. Biz seçmedik ama 8 numara eksiğimiz vardı. Fırsat geldi ve kiraladık. "Szymanski ve Fred'i kaptırdık" Szymanski ve Fred'in transfer iddiaları hakkında itiraflarda bulunan Timur, ''Szymanski ve Fred'i istedik ve alamadık doğrudur. Tüm mesele aslında bonservis bedeli verememizden dolayıydı.'' dedi. "Samimiyetsiz..." Galatasaray'dan ayrılma nedenim biraz bu; inanılmaz bir strateji yürütülüyor ve asla sizin artılarınız ya da katkılarınız bahsedilmiyor ve halı altına adeta süpürüyor. Sonrasında samimiyetsiz şekilde değer gösterilmesi ise üzücü. Böyle tiyatro ben önce yaşamadım! "Forma olsa 1 milyon satardık" Ben Galatasaray'a kendi çabalarımla 40 milyon euroluk sponsor buldum. Puma anlaşmasında başından beri pazarlık sürecinde varım. Ben çalışma sürecimde ne Eray Yazgan ne de Metin Öztürk ile sorun yaşamadım. Bu sezon 700 bin forma sattık, çoğu hafta formamız yoktu, formamız olsaydı 1 milyon formayı çok rahat satmıştık! "Florya'nın satışıyla borç kapanmaz" Florya'nın satışıyla borç kapanıyor mu? İnceledim, 22 dönümü Emlak Konut'a verdiğimizde 105 milyon lira borç artıyor. Anlaşılan borç kapama, bir seçim propagandasıymış.