Erden Timur'dan bomba itiraflar! Fenerbahçeliler her yerde bu açıklamayı konuşuyor

Ben oyuncu belirlemem, seçmem. Liste gelir, onlara göre konuşmalar, görüşmeler gerçekleşir. Ben de o konularda yer alırım. Mesela Zaha örneği veriliyor; Zaha çok istenilen bir transferdi. Onu belirteyim. Palace, Zaha'ya 10.8 milyon euro maaş önermişti, oyuncu bize geldi. Çünkü artık şampiyon olmak istiyordu. İmza dahil 7-8 milyon euroya geliyor yıllığı Zaha'nın. Başka takımlardan daha yüksek teklif almasına rağmen 2 milyon daha düşük rakama bizi kabul etti. "Wilfried Zaha, 4.3 milyon euro kazanacak" denmişti Hatırlanacağı üzere Galatasaray Spor Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada Zaha'nın yıllık 4.3 milyon euro kazanacağını duyurmuştu. Fenerbahçeli futbolseverler de bu sözler üzerine sarı-kırmızılı takımı hedef aldı. "Erden Timur, Zaha transferinde Galatasaray'ın KAP'a yanlış bilgilendirme yaparak SPK ve yatırımcıları kandırdığını itiraf etti..." diyen taraftarlar, TFF'yi göreve çağırdı.