2023-08-11 15:27:33 Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan yeni haberler geldi. Önümüzdeki sezon için şampiyon bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar, transferlerine devam ediyor. Birçok yıldız ismi transfer eden ve Tete transferini açıklamaya hazırlanan Cimbom, 8 numara transferi için anlaşma sağladı.