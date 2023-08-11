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Spor
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Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

2023-08-11 15:27:33
Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan yeni haberler geldi. Önümüzdeki sezon için şampiyon bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar, transferlerine devam ediyor. Birçok yıldız ismi transfer eden ve Tete transferini açıklamaya hazırlanan Cimbom, 8 numara transferi için anlaşma sağladı.

#1
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Önümüzdeki sezon için şampiyon bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar, transferlerine devam ediyor.

#2
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Birçok yıldız ismi transfer eden ve Tete transferini açıklamaya hazırlanan Cimbom, 8 numara transferi için anlaşma sağladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#3
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Lucas Torreira'nın yanına, Sergio Oliveira'nın yerine yaz başından beri bir orta saha arayışında olan Galatasaray, bir isimde karar kıldı.

#4
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Leandro Paredes için PSG ile 6 M€ karşılığında anlaşmak üzere.

#5
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Kulübe yakın kaynaklar, artık anlaşmanın çok yakın olduğunu belirtiyor. Bugün gerçekleşecek toplantı olumlu geçerse, Sarı Kırmızılılar daha fazla vakit kaybetmeden Paredes'i de İstanbul'a getirtip sağlık kontrolünden geçirmek istiyor.

#6
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Özellikle teknik direktör Okan Buruk, orta sahanın merkezinde Torreira - Paredes ikilisini bir arada kullanmak için sabırsızlanıyor.

#7
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Avrupa futbolunun önemli orta sahalarından biri olan Leandro Paredes, tıpkı Icardi gibi geçen sezon PSG'den kiralık olarak ayrıldı. 29 yaşındaki oyuncunun adresi ise Juventus'tu.

#8
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Ülkesiyle birlikte Dünya Kupası sevinci de yaşayan Paredes için bugüne kadar 74 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

#9
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Galatasaray'a transferiyle beraber bu rakam 80 milyon Euro seviyesine çıkacak. SarıKırmızılı kulüp, Güney Amerikalı yıldızla 3 senelik mukavele yapmayı planlıyor.

#10
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Geçtiğimiz günlerde menajerini İstanbul'a getiren Viking, transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti.

#11
Foto - Erden Timur sözde değil, özde bitirdi! Okan Buruk istiyordu: Galatasaray'ın yeni 8 numarası belli oldu

Tottenham'ın ardından Nottingham Forest da Danimarkalı stoperi listesine aldı ve 15 milyon euro'yu gözden çıkardı. Yönetimin minimum beklentisi 20 milyon euro.

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