2023-09-14 13:28:58 Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon ipi göğüslemek istiyor. Takıma mutlak bir 6 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. 6 numara transferi için gündeme Galatasaray'ın istediği bir isim geldi. Vatan'a göre; İşte detaylar...