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Spor
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Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

2023-09-14 13:28:58
Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon ipi göğüslemek istiyor. Takıma mutlak bir 6 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. 6 numara transferi için gündeme Galatasaray'ın istediği bir isim geldi. Vatan'a göre; İşte detaylar...

#1
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek ve ipi göğüslemek istiyor.

#2
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

Bu doğrultuda F.Bahçe; Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve liderliğe oturdu.

#3
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

UEFA Konferans Ligi'nde ise elemeleri geçen sarı-lacivertliler, adını gruplara yazdırdı.

#4
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

Kanarya H Grubu'nda yer alırken; Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) takımlarıyla eşleşti.

#5
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

F.Bahçe ilk maçı 21 Eylül'de sahasında Nordsjaelland'la, son maçını ise S. Trnava ile yine sahasında 14 Aralık'ta oynayacak.

#6
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

F.Bahçe Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Altay Bayındır, Mergim Berisha, Willian Arao gibi oyuncuları satarken bonservislerinden elde ettiği gelir ise 55.45 milyon Euro (1.6 milyar TL) oldu.

#7
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda takıma gelecek yıldızlar kadar, gönderilecek isimler de büyük önem arz ediyor.

#8
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

Sarı-lacivertli ekip, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan o isim için devreye girdi.

#9
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

G.Saray'ın orta saha transferinde düşündüğü isimlerden olan Wilfred Ndidi, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

#10
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

6 numara bölgesine mutlak bir takviye yapmak isteyen F.Bahçe, 26 yaşındaki oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

#11
Foto - Erden Timur istiyordu, Fenerbahçe alıyor! Yılın transfer çalımı patladı, Fred'ten sonra...

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Nijeryalı yıldız, ayrılığa sıcak bakıyor. İngiliz temsilcisi de sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcudan bonservis geliri elde etmek istiyor.

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