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Aktüel
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Erbaa’da trafik kazası

2024-07-21 08:42:05
Erbaa’da trafik kazası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Erbaa’da trafik kazası

Kaza, Erbaa ilçesi Karayaka bulvarı Organize sanayi yolunda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. idaresindeki 60 KC 592 plakalı otomobil ile 05 KF 380 plakalı otomobil çarpıştı

#2
Foto - Erbaa’da trafik kazası

Kazada sürücü ile G.P., İ.P ve K.M.P. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı

#3
Foto - Erbaa’da trafik kazası

İddialara göre kazaya karışan diğer araç olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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