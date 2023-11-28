Er-Rüfai Hazretleri Türbesi restore edildi

Türbenin dışta tek bezemeli yeri, giriş bölümüdür. Giriş kapısı, geometrik örgülü iki bordür ile yüksek dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. Kubbede, etekten tepeye dogˆru kavisli olarak yerleştirilmiş on iki tas¸ basamak ve kubbeyi orta yerinden kuşatan geometrik bezemeli silme yer alır. İç mekanda mihrap özenle tasarlanmıştır. Sivri kemerli ve mukarnaslı mihrap nişi; içten dışa dogˆru geometrik örgülü, bitkisel bezemeli ve iç içe geçirilmiş zikzaklardan ibaret üç bordürle yüksek dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. Kubbeye geçişi sağlayan üçgenler ve iki renk taşla örülen kubbe, iç mekanı zenginleştiren diğer unsurlardır.