  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir? Kayıklar limanda kaldı! Poyraz balıkçıları vurdu Kim olduğu ortaya çıktı yeni eldivenin... Cordoba'dan sevgilerle! Beşiktaş'a Kolombiyalı kaleci Devreye alıyorlar tüm detayları... Lookman'a Nkunku tehdidi! Fenerbahçe koz çekti Kuraklıkla boğuşuyordu! O şelale 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı Dersler çakılı kaldı hep listelerde... Sömestır bitti, okul zamanı… Çocukların biyolojik saati nasıl ayarlanır? Çelik Kubbe iddiası sonrası apar topar İsrail'den yardım istediler! 140 milyon avroluk helikopterler pistte çakılı kaldı Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı İşte bu hiç beklenmiyordu: Duygusal hafıza direniyor: Alzheimer'da ribot kanunu
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar

Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan ülke Tholos’ hava savunma sistemini 2027’de devreye almayı planlıyor. Detaylar resmen belli oldu.

#1
Foto - Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar

Kathimerini’nin haberine göre Yunanistan, insansız hava araçlarına (İHA) karşı kapsamlı bir savunma ağı oluşturmak amacıyla başlattığı “Kubbe” (Tholos) projesinde uygulama sürecine geçiyor. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın planlamasına göre, sistemin 2027 yılına kadar operasyonel hale gelmesi öngörülüyor.

#2
Foto - Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar

Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon programı çerçevesinde öncelikli projeler arasında yer alan sistemin, özellikle Türkiye’nin sahip olduğu gelişmiş İHA ve SİHA yeteneklerine karşı bir yanıt niteliği taşıdığı değerlendiriliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, daha önce yaptığı açıklamada, ‘Tholos’ sistemiyle Yunan hava sahasını “geçilemez” hale getirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

#3
Foto - Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar

İki katmanlı yapıya sahip olması planlanan sistemin hem tespit hem de müdahale kabiliyetine sahip olacağı aktarılıyor. Sistemin ilk aşamasında, İHA’ların tespit edilip elektronik olarak etkisiz hale getirilmesi veya fiziksel olarak imha edilmesi amaçlanıyor. İkinci katman ise, çeşitli menzillerdeki hava tehditlerine karşı kullanılacak uçaksavar unsurlarından oluşacak.

#4
Foto - Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, “Kubbe” sistemi İsrail’in “Demir Kubbe” (Iron Dome) sistemine benzer şekilde çalışacak, ancak Ege ve Meriç bölgelerinin coğrafi özelliklerine uygun olarak özelleştirileceği belirtiliyor. Projede Yunan savunma sanayi firmalarının da rol alması ve yerli çözümlerin entegre edilmesi bekleniyor.

#5
Foto - Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar

Projeye ilişkin teknik detaylar ve finansman planı gizli tutulsa da, İsrail ile savunma alanında yürütülen iş birliğinin bu süreçte önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor. Öte yandan, Atina yönetimi İsrail ile yürüttüğü ancak Gazze’deki çatışmalar nedeniyle bir süreliğine durdurduğu çok katmanlı hava savunma sistemi görüşmelerini yeniden başlattığını duyurmuştu..Yunan basınına göre, “Aşil’in Kalkanı” olarak adlandırılan proje kapsamında özellikle Trakya ve Ege adaları başta olmak üzere ülke genelinde İsrail teknolojisiyle donatılmış entegre bir savunma ağı kurulması hedefleniyor.

#6
Foto - Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar

Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın öncelikli hedefi, Sovyet yapımı OSA-AK ve TOR-M1 sistemlerinin yerine, İsrailli Rafael şirketinin geliştirdiği SPYDER hava savunma sistemlerini envantere katmak. Bu sistemlerin düşük irtifa tehditlerine karşı etkin bir çözüm sunacağı ifade ediliyor. Orta menzilde ise, IAI (Israel Aerospace Industries) tarafından üretilen Barak MX sistemlerinin, ABD yapımı HAWK bataryalarının yerini alması planlanıyor. Yüksek irtifa ve balistik füze tehdidine karşı ise David’s Sling sisteminin “Sky Capture” varyantı gündemde. Bu sistemin, Yunanistan’ın sahip olduğu ve NATO ile ilişkiler çerçevesinde sorun teşkil eden Rus yapımı S-300 sistemlerinin yerini alması öngörülüyor. Kaynak: Savunmatr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz seviyesi ve kara seviyesi dronlar

cabuk unutuldu bize gelen 3 iha nerlere geldi rusyadan kaltılar karadenizi gectiler ankaraya kadar geldiler cok calısmamız lazım cok
TÜM YORUMLARA GİT
Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!
Gündem

Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!

PKK / YPG terör örgütünün yayın organı gibi hareket eden Rudaw, Kuzey Irak'ta Türk askerini kötülemek için mikrofon uzattığı Kürt kökenli te..
CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Gündem

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Yıllardır emekli üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP, ikiyüzlü siyasetinde zirve yaptı. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıka..
YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!
Gündem

YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülk..
Trump'tan İran açıklaması
Gündem

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir basın açıklaması yaparak ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' dedi...
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de hayata geçirilmesi planlanan cami projesi, malum çevreleri yine rahatsız etti. CHP zihniyetinin "yeşil alan" ma..
Sıcak saatler! Saldırı başladı
Dünya

Sıcak saatler! Saldırı başladı

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya, Sumi'ye saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23