Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar
Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan ülke Tholos’ hava savunma sistemini 2027’de devreye almayı planlıyor. Detaylar resmen belli oldu.
Kathimerini’nin haberine göre Yunanistan, insansız hava araçlarına (İHA) karşı kapsamlı bir savunma ağı oluşturmak amacıyla başlattığı “Kubbe” (Tholos) projesinde uygulama sürecine geçiyor. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın planlamasına göre, sistemin 2027 yılına kadar operasyonel hale gelmesi öngörülüyor.
Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon programı çerçevesinde öncelikli projeler arasında yer alan sistemin, özellikle Türkiye’nin sahip olduğu gelişmiş İHA ve SİHA yeteneklerine karşı bir yanıt niteliği taşıdığı değerlendiriliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, daha önce yaptığı açıklamada, ‘Tholos’ sistemiyle Yunan hava sahasını “geçilemez” hale getirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.
İki katmanlı yapıya sahip olması planlanan sistemin hem tespit hem de müdahale kabiliyetine sahip olacağı aktarılıyor. Sistemin ilk aşamasında, İHA’ların tespit edilip elektronik olarak etkisiz hale getirilmesi veya fiziksel olarak imha edilmesi amaçlanıyor. İkinci katman ise, çeşitli menzillerdeki hava tehditlerine karşı kullanılacak uçaksavar unsurlarından oluşacak.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre, “Kubbe” sistemi İsrail’in “Demir Kubbe” (Iron Dome) sistemine benzer şekilde çalışacak, ancak Ege ve Meriç bölgelerinin coğrafi özelliklerine uygun olarak özelleştirileceği belirtiliyor. Projede Yunan savunma sanayi firmalarının da rol alması ve yerli çözümlerin entegre edilmesi bekleniyor.
Projeye ilişkin teknik detaylar ve finansman planı gizli tutulsa da, İsrail ile savunma alanında yürütülen iş birliğinin bu süreçte önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor. Öte yandan, Atina yönetimi İsrail ile yürüttüğü ancak Gazze’deki çatışmalar nedeniyle bir süreliğine durdurduğu çok katmanlı hava savunma sistemi görüşmelerini yeniden başlattığını duyurmuştu..Yunan basınına göre, “Aşil’in Kalkanı” olarak adlandırılan proje kapsamında özellikle Trakya ve Ege adaları başta olmak üzere ülke genelinde İsrail teknolojisiyle donatılmış entegre bir savunma ağı kurulması hedefleniyor.
Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın öncelikli hedefi, Sovyet yapımı OSA-AK ve TOR-M1 sistemlerinin yerine, İsrailli Rafael şirketinin geliştirdiği SPYDER hava savunma sistemlerini envantere katmak. Bu sistemlerin düşük irtifa tehditlerine karşı etkin bir çözüm sunacağı ifade ediliyor. Orta menzilde ise, IAI (Israel Aerospace Industries) tarafından üretilen Barak MX sistemlerinin, ABD yapımı HAWK bataryalarının yerini alması planlanıyor. Yüksek irtifa ve balistik füze tehdidine karşı ise David’s Sling sisteminin “Sky Capture” varyantı gündemde. Bu sistemin, Yunanistan’ın sahip olduğu ve NATO ile ilişkiler çerçevesinde sorun teşkil eden Rus yapımı S-300 sistemlerinin yerini alması öngörülüyor. Kaynak: Savunmatr
