Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar

Projeye ilişkin teknik detaylar ve finansman planı gizli tutulsa da, İsrail ile savunma alanında yürütülen iş birliğinin bu süreçte önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor. Öte yandan, Atina yönetimi İsrail ile yürüttüğü ancak Gazze’deki çatışmalar nedeniyle bir süreliğine durdurduğu çok katmanlı hava savunma sistemi görüşmelerini yeniden başlattığını duyurmuştu..Yunan basınına göre, “Aşil’in Kalkanı” olarak adlandırılan proje kapsamında özellikle Trakya ve Ege adaları başta olmak üzere ülke genelinde İsrail teknolojisiyle donatılmış entegre bir savunma ağı kurulması hedefleniyor.