Enkazdaki fotoğraf herkesi duygulandırdı

Depremle birlikte hayallerin ve hayatların yarım kaldığına dikkat çeken Mehmet Durkal, “Buralarda hep bina vardı. Hepsi yok oldu. Hayallerimiz, umutlarımız hepsi bitti. Bu fotoğrafı görüp de duygulanmamak elde değil. Şu an depremi hatırlıyor gibiyim” şeklinde konuştu.