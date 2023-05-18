Enkazda hayata tutunmaya çalışıyor

Deprem sonrası kentten hiç ayrılmadığını ve mesleğini sürmek istediğini belirten Sevilay Dirican, “Bulunduğum noktadaki iş yerinin sahibiyim. Burada benim 16, babamın 40 yıllık emeği var. Marangoz olan babamın ürettiği ürünleri satıyorum. Devlet büyüklerimizden konteyner istemiyoruz. Kendi imkanlarımızla iş yerlerimizi yapmak istiyoruz. 100 gündür Malatya’yı terk etmedim. 15 gün evimde kaldım. 85 gündür buradayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Geçici konteyner değil kalıcı iş yeri istiyoruz” dedi.