  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski korgeneral "Türkiye 1000 adet MMU Kaan satarsa olacak şeyi size söyleyeyim" dedi! İşte bunu yaparsak ortalık karışır

Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

Bayramda tatile-köyüne gidemeyenlere... Yurt genelinde hava nasıl olacak? Uzman Özdemirci açıkladı!

Anlamlı destek! AKKUYU NÜKLEER A.Ş bu yıl da Gülnar ve Silifke ilçe sakinlerini unutmadı!

Osmaniye'nin unutulmaz lezzeti: Yoğurtlu kömbe

Vatandaş bayramda Bodrum’a akın etti! O yoğunluk görüntülere böyle yansıdı!

Emniyet kemerinin önemini tepetaklak olunca anladılar!

Başakşehir’in oksijen deposu bayrama hazır: Şamlar Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Batuhan Karadeniz Süper Kupa maçı sonrası canlı yayında isyan etti! Ali Koç'a demediğini bırakmadı

ABD'li isimden KAAN'a övgü! “Bunu biliyordum asla küçümsenecek bir şey değil!
Ramazan
7
Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

2024-04-08 17:48:14
Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

Hatay’da yerle bir olan tarihi Uzun Çarşı’da bayram alışverişi buruk geçiyor.

#1
Foto - Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay’da asrın felaketinin hüznü yaşanmaya devam ediyor. Depremde zarar gören ticaretin merkezi konumunda olan Antakya’daki tarihi Uzun Çarşı’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş telaşı yaşanıyor. Uzun Çarşı’da geçtiğimiz yılki bayramlara oranla bu yıl yoğunluk fazlalaşmış durumda. Bayram alışverişi için tarihi çarşıya akın eden vatandaşlar, eski günleri yad ederek buruk alışveriş gerçekleştiriyorlar.

#2
Foto - Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

Esnaf Ali Güzel, 2023 yılındaki bayramlara göre alışverişin daha yoğun olduğunu belirterek “Burası Tarihi Uzun Çarşı, alışveriş yapıyoruz. Bayram buruk geçiyor. İnşallah her şey güzel olacak. İşler yoğun, geçen yılki bayramlara göre işlerimiz daha iyi. Çarşımızda hareketlilik var. Herkes ekmeğinin peşinde” dedi.

#3
Foto - Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

Ailesiyle birlikte tarihi çarşıda alışveriş yapan Yunus Çalbaş, önümüzdeki bayramlar için umutlu olduklarını belirterek “Antakya’da Uzun Çarşı’da bayram alışverişi yapıyoruz. Eski günlerimizi yad etmeye çalışıyoruz. Bayramlar artık bizim için yok gibi. Rabbim bundan sonraki bayramlarımızı daha güzel eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

Esnaf Sümeyra Turan, bölge halkının çarşı esnafına destek olmak için alışveriş için tarihi çarşıyı tercih ettiklerini belirterek “Esnafız, buruk bir bayram yaşıyoruz. Deprem bölgesinde buruk bir yaşıyoruz. Halkımız çarşı esnafını kalkındırmaya çalışıyor, sağ olsunlar. Çok şükür yoğunluk var. Alışveriş merkezlerinin kapanmasının bizlere katkısı var” dedi.

#5
Foto - Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

Asrın felaketinin ardından bayramların hüzünlü geçtiğini belirten Hülya Aldıç, “Bayram alışverişi yapmaya geldik. Buruk bir bayram, yaşamak zorundayız. Depremin ardından hayat güzel gitmiyor, sadece nefes alıyoruz. Ben kendim için söylüyorum” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde
Gündem

Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde

Hamas Yurt Dışı Sorumlusu Halid Meşal'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri oldukça ses getirdi.
“Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?” diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi
Gündem

“Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?” diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi

Canlı yayına bağlanan Filistinli Tahir, tükettikleri ürünlerin çoğunun Türkiye’den geldiğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu...
Devlet hastanesinde 28 Şubat kafalı psikolog! Hastanede Kur’an düşmanlığı
Gündem

Devlet hastanesinde 28 Şubat kafalı psikolog! Hastanede Kur’an düşmanlığı

28 Şubat artığı psikolog Fatma Kurumlu, ölüm döşeğindeki kız kardeşinin başındaki hasta yakınının elindeki Kur’an-ı Kerim’i elinin tersiyle ..
Şamil Tayyar, yerel seçimlerin ardından görevden alınması gereken ilk ismi açıkladı! Duyan bu kez şaşırmayacak

Şamil Tayyar, yerel seçimlerin ardından görevden alınması gereken ilk ismi açıkladı! Duyan bu kez şaşırmayacak
Kuduz köpek yine havladı
Dünya

Kuduz köpek yine havladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde 6 aydır sürdürdüğü saldırılara ilişkin düzenlediği basın toplantı..
Chery'nin iCar! Ünlü markası yeni elektrikli SUV modeliyle satışa çıkıyor...
Otomotiv

Chery'nin iCar! Ünlü markası yeni elektrikli SUV modeliyle satışa çıkıyor...

Çinli otomotiv üreticisi Chery, yeni modeli ile iddialı geliyor. Bu adımı ile otomotiv sektöründe lider olmaya aday gözüküyor. Alt markaları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23