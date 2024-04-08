Enkaz çarşısında buruk bayram telaşı

Esnaf Ali Güzel, 2023 yılındaki bayramlara göre alışverişin daha yoğun olduğunu belirterek “Burası Tarihi Uzun Çarşı, alışveriş yapıyoruz. Bayram buruk geçiyor. İnşallah her şey güzel olacak. İşler yoğun, geçen yılki bayramlara göre işlerimiz daha iyi. Çarşımızda hareketlilik var. Herkes ekmeğinin peşinde” dedi.