2020-09-02 14:11:44 Engin Altan Düzyatan imzayı attı
Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi için imzayı attı.
Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi için imzayı attı.
TRT 1'in yeni dizisi Barbaros için hazırlıklar aralıksız devam ediyor.
Merakla beklenen dizide Oruç Reis rolunü oynayacak olan Engin Altan Düzyatan ise imzayı attı.
Engin Altan Düzyatan, yeni sezonda Barbaros dizisinde rol alacak.
Bilindiği üzere Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'a gelmesi bekleniyordu.
Ancak, yaşanan gelişmeler sonrası Burak Özçivit'in gölgede kalmaması için Engin Altan Düzyatan'dan vazgeçildiği iddia edilmişti.
Düzyatan'dan vazgeçilmesinin ardından ise Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi rolünü Yeşilçam oyuncu Tamer Yiğit'in oynayacağı söylenmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23