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Medya
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Engin Altan Düzyatan imzayı attı

2020-09-02 14:11:44
Engin Altan Düzyatan imzayı attı

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi için imzayı attı.

#1
Foto - TRT 1'in yeni dizisi Barbaros için hazırlıklar aralıksız devam ediyor.

TRT 1'in yeni dizisi Barbaros için hazırlıklar aralıksız devam ediyor.

#2
Foto - Merakla beklenen dizide Oruç Reis rolunü oynayacak olan Engin Altan Düzyatan ise imzayı attı.

Merakla beklenen dizide Oruç Reis rolunü oynayacak olan Engin Altan Düzyatan ise imzayı attı.

#3
Foto - Engin Altan Düzyatan, yeni sezonda Barbaros dizisinde rol alacak.

Engin Altan Düzyatan, yeni sezonda Barbaros dizisinde rol alacak.

#4
Foto - Bilindiği üzere Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'a gelmesi bekleniyordu.

Bilindiği üzere Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'a gelmesi bekleniyordu.

#5
Foto - Ancak, yaşanan gelişmeler sonrası Burak Özçivit'in gölgede kalmaması için Engin Altan Düzyatan'dan vazgeçildiği iddia edilmişti.

Ancak, yaşanan gelişmeler sonrası Burak Özçivit'in gölgede kalmaması için Engin Altan Düzyatan'dan vazgeçildiği iddia edilmişti.

#6
Foto - Düzyatan'dan vazgeçilmesinin ardından ise Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi rolünü Yeşilçam oyuncu Tamer Yiğit'in oynayacağı söylenmişti.

Düzyatan'dan vazgeçilmesinin ardından ise Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi rolünü Yeşilçam oyuncu Tamer Yiğit'in oynayacağı söylenmişti.

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