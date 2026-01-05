Enflasyon açıklandı! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu.
En düşük memur ve emekli maaşında rekor artış: Hesaplara yatacak yeni tutar belli oldu! İşte emekli memur zam tablosu
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu.
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak.
Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek.
Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.
