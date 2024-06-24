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Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

2024-06-24 23:25:19
Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

Küresel ekonomik krizden kaynaklı iflaslara bir yenisi daha eklendi. Bu kez enerji devi iflas bildiriminde bulundu.

#1
Foto - Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

Son zamanlarda küresel ekonomik krizin etkileriyle birlikte Türkiye ve dünya genelinde binlerce firma iflas etti.

#2
Foto - Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

Birkaç sene önce dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar önlenemiyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#3
Foto - Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

Alman güneş enerjisi şirketi olan Solarnative GmbH, iflas etti. Şirket yönetimi bu nedenle yetkili mahkemeye iflas başvurusunda bulunmaya karar verdi. Potansiyel yatırımcılar genel olarak şirkete olumlu yanıt vermiş olsa da, yasal süreler içinde yeni finansman sağlamak mümkün olmadı.

#4
Foto - Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

Çarşamba günü Solarnative iş tahminlerini geri çekmiş ve potansiyel yatırımcılardan kısa süre içinde pazarlık yapmalarını istemişti. Genel Müdür Julian Mattheis yaptığı açıklamada, "Dünyanın en küçük PV invertörünü çatı pazarına sunmak için yeni bir büyük yatırımcıya veya alıcıya bağımlı olduğumuz bir noktaya geldik" dedi.

#5
Foto - Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

Şirket bu yılın ilkbaharında bir tahvil yoluyla 20 milyon Euro'ya kadar taze sermaye toplamak istedi, ancak Mart ayı sonuna kadar sadece yaklaşık 1,24 milyon Euro tahsis edebildi. Yönetim daha sonra ek sermaye toplamaya çalıştı.

#6
Foto - Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

2019 yılında kurulan ve merkezi Frankfurt yakınlarındaki Kriftel'de bulunan şirket şu anda yaklaşık 130 kişiyi istihdam ediyor ve son yıllarda dünyanın en küçük invertörü olan "PowerStick"i geliştirdi, patentini aldı ve piyasaya sürdü. Bu, balkon enerji santrallerinde kullanılıyor.

#7
Foto - Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

Öte yandan, Solarnative iflas başvurusunda bulunarak projeyi ileriye taşımak için zaman kazanmaya çalıştığı iddia ediliyor. Dergi, mevcut gecikmelerin esas olarak kaotik piyasa ortamından kaynaklandığını belirtiyor.

#8
Foto - Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

Çinli tedarikçiler inverterler ve mikro inverterler için büyük kapasiteler oluşturdular, ancak bunlar piyasa tarafından yeterince hızlı emilmiyor. Bu durum bayilerde stokların dolu olmasına ve yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.

#9
Foto - Enerji devi iflas etti Ne yaptılarsa olmadı

Kaynak: Artı49

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