2022-10-02 07:03:35 Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü
Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü.
Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü.
Endonezya'nın Java eyaletine bağlı Malang'ta Arema ve Persebaya Surabaya takımları arasında oynanan Endonezya ligi maçında, kaybeden takımın taraftarlarının sahaya inmesi sonucu yaşanan izdihamda 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Kanjuruhan Stadyumu çevresinde polis araçları dahil olmak üzere çok sayıda araç, çıkan çatışmalar sonucu zarar gördü.
İzdihamdan kalan son görüntüler...
İzdihamdan kalan son görüntüler...
İzdihamdan kalan son görüntüler...
İzdihamdan kalan son görüntüler...
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