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Dünya
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Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü

2022-10-02 07:03:35
Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü

Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü.

#1
Foto - Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü

Endonezya'nın Java eyaletine bağlı Malang'ta Arema ve Persebaya Surabaya takımları arasında oynanan Endonezya ligi maçında, kaybeden takımın taraftarlarının sahaya inmesi sonucu yaşanan izdihamda 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü

Kanjuruhan Stadyumu çevresinde polis araçları dahil olmak üzere çok sayıda araç, çıkan çatışmalar sonucu zarar gördü.

#3
Foto - Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü

İzdihamdan kalan son görüntüler...

#4
Foto - Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü

İzdihamdan kalan son görüntüler...

#5
Foto - Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü

İzdihamdan kalan son görüntüler...

#6
Foto - Endonezya’da feci olay! 120 kişi öldü

İzdihamdan kalan son görüntüler...

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