En yüksek maaş 4 bin 90 lira olacak! Enflasyon farkı ile hesaplandı

Emekli ve memur zammı için sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı. Ekim ayında açıklanan enflasyon verisi ile 4 aylık zam oranı ile en düşük memur ve emekli maaşları şimdilik netleşti. Ancak Ocak 2023 memur ve emekli zamlarının yanında 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı gibi sosyal yardımlar da yükselecek. En yüksek maaşın 4 bin 90 lira olması bekleniyor. İşte enflasyon beklentilerine göre yeni sosyal yardımlar…