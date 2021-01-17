  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
En yüksek ikinci il! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

2021-01-17 16:41:22
En yüksek ikinci il! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 120 santimetreye ulaştı.

#1
Foto - Kentte üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından merkez tamamen karla kaplandı.

Kentte üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından merkez tamamen karla kaplandı.

#2
Foto - Vatandaşlardan bazıları karla kaplı bölgede fotoğraf çektirirken bazıları mangal keyfi yaptı.

Vatandaşlardan bazıları karla kaplı bölgede fotoğraf çektirirken bazıları mangal keyfi yaptı.

#3
Foto - Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının devam ettiğini ve Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığının 120 santimetreye kadar ulaştığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının devam ettiğini ve Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığının 120 santimetreye kadar ulaştığını belirtti.

#4
Foto - Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek ikinci il olduklarını belirten Güngör, şunları söyledi:

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek ikinci il olduklarını belirten Güngör, şunları söyledi:

#5
Foto -

"Burası şehir merkezimize çok yakın. 10 dakikalık bir mesafede ve civardaki birçok ile hizmet veriyor. Sadece komşu illeri baz aldığımızda 10 milyon nüfusun gelip kış sporlarını yapabileceği bir alan."

#6
Foto - Güngör, belediye olarak altyapı için standartları yükseltme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini ve tesislerin en kısa zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Güngör, belediye olarak altyapı için standartları yükseltme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini ve tesislerin en kısa zamanda hizmete gireceğini söyledi.

#7
Foto - Öte yandan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma kapandı.

#8
Foto - Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Bertiz bölgesi yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Bertiz bölgesi yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

#9
Foto - Kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri de görev yapıyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri de görev yapıyor.

#10
Foto - Jjandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Jjandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!
Gündem

Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!

Türkiye'nin de satın aldığı Kovid-19 aşısını üreten Çin menşeili Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor. VPN kullananla..
Konya'da üretildi! Panik yapan 50 ülke Türkiye'nin peşine düştü
Dünya

Konya'da üretildi! Panik yapan 50 ülke Türkiye'nin peşine düştü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir fabrikada üretilen av tüfekleri, ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülkeye..
Şov programını bile siyasete alet ettiler! Elitler rahatsız oldu
Gündem

Şov programını bile siyasete alet ettiler! Elitler rahatsız oldu

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Şov adlı programa katılan Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Haluk Levent, Cumhuriyet Gazetesi'nin hedefinde...
İşte okulların ve restoranların açılacağı tarih! Sağlık Bakanlığı açıkladı
Gündem

İşte okulların ve restoranların açılacağı tarih! Sağlık Bakanlığı açıkladı

Koronavirüs yasakları sürerken, "gevşeme" beklentisi de giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gevşeteceğiz" çıkışı sonrası Sağlık Bakan..
İran'la imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle...
Ekonomi

İran'la imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle...

İran ile imzalanan yeni mutabakatla birlikte, Türkiye'den İran, Orta Asya ülkeleri, Pakistan, Afganistan ve Basra Körfezi ülkelerine yapılan..
Endonezya'da peş peşe felaketler! Ölü, yaralı ve kayıp insanlar var
Dünya

Endonezya'da peş peşe felaketler! Ölü, yaralı ve kayıp insanlar var

Endonezya'da yaşanan sel ve heyelan felaketinde 5 kişinin öldüğü, yaralı ve kayıp insanlarında olduğu belirtildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay