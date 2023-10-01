En ucuz sıfır otomobiller

-4- Fiat Panda- Listemizin 4. sırasında SUV tarzı otomobilleri sevenleri mutlu edecek bir otomobil var. Fiat tarafından uzun yıllardır üretilen ve sevilen model Panda 792 bin 900 TL’lik fiyat etiketi ile listemizin 4. sırasının sahibi oldu. Panda geçtiğimiz aylarda özel bir donanım seçeneğine de sahip oldu.