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En ucuz sıfır otomobiller

2023-10-01 19:33:08
En ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte sorunun cevabı...

#1
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

Artan kur ve vergi oranları yüzünden Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları da büyük oranda yükseldi. Kullanıcılarsa en uygun fiyatlı sıfır otomobillere yönelmek istedi. Peki Türkiye’de şu anda satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte detaylarıyla listemiz…

#2
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

-1- Hyundai i10- Koreli markanın sevilen şehir otomobili i10 listemizin ilk sırasının sahibi. Şu anda Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobil olma unvanının sahibi olan Hyundai i10 1.0 MPI 67 Hp güç üreten ünitesi ve manuel vites seçeneği ile birlikte 715 bin TL’ye satışta.

#3
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

-2- Fiat Egea Sedan- İtalyan markanın Türkiye’de üretilen ve yerli üretim unvanına sahip olan Fiat Egea listemizin 2. sırasında yer alıyor. Özellikle filo ve taksiciler tarafından oldukça fazla rağbet gören Fiat Egea Sedan 729 bin 900 TL fiyat etiketi ile Türkiye’de satılan en ucuz 2. sıfır otomobil olma unvanın sahip oldu.

#4
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

-3- Kia Picanto- Listemizin 3. sırasını da 1. sıranın sahibi olan Kore asıllı bir şehir otomobili aldı. Kia markasının geçtiğimiz aylarda makyajlanan ve küçük, sportif şehir otomobili olarak bilinen modeli Picanto, Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller listesinde 790 bin TL fiyat etiketi ile 3. sırada yer aldı.

#5
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

-4- Fiat Panda- Listemizin 4. sırasında SUV tarzı otomobilleri sevenleri mutlu edecek bir otomobil var. Fiat tarafından uzun yıllardır üretilen ve sevilen model Panda 792 bin 900 TL’lik fiyat etiketi ile listemizin 4. sırasının sahibi oldu. Panda geçtiğimiz aylarda özel bir donanım seçeneğine de sahip oldu.

#6
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

-5- Citroen C3- Listemizde yer alan ilk 5’in son sırasını ise Citroen C3 alıyor. Birçok farklı varyasyon ile üretimde olan Citroen C3 modeli 1.2 litre hacimli PureTech teknolojili 83 Hp güç üreten versiyonu ve manuel vites seçeneği ile 809 bin 900 TL fiyat etiketine sahip.

#7
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

6- Renault Clio: 826 bin 900 TL.

#8
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

7- Seat Ibiza: 850 bin TL.

#9
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

8- Dacia Sandero Stepway: 874 bin TL.

#10
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

9- Volkswagen Polo: 887 bin 500 TL.

#11
Foto - En ucuz sıfır otomobiller

10- Dacia Duster: 985 bin TL.

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