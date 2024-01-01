2024-01-01 18:00:18 En ucuz şehirler arası otobüs bileti o ilimizde satılıyor! Sadece 12 lira... Rakamı duyan, “yanlış mı duydum” diyor
2023 yılı sona ererken, yılın istatistikleri de gelmeye başladı. Obilet tarafından paylaşılan 2023 seyahat istatistikleri, en ucuz şehirler arası otobüs biletinin hangi ilimizde olduğunu ortaya koydu. Orada şehirler arası otobüs bileti tam 12 lira… İşte, 2023 Obilet verilerinin detayları… 2023 yılında artan otobüs ve uçak biletlerine rağmen o ilimiz uygun fiyatıyla dikkat çekmeyi başardı. Diğer yerlere göre sudan ucuz olan bilet fiyatlarını duyanlar, rakamı yanlış mı duydum diyor… İşte, Obilet tarafından açıklanan 2023 yılı seyahat istatistikleri…