En ucuz şehirler arası otobüs bileti o ilimizde satılıyor! Sadece 12 lira... Rakamı duyan, “yanlış mı duydum” diyor

2023 yılına ait seyahat istatistikleri, obilet tarafından açıklandı. Yurt içi otobüs yolculuklarında en çok tercih edilen rota İstanbul – Ankara olurken, uçak yolculuklarında ise İstanbul – İzmir öne çıktı. Dikkat çeken bir başka veri ise en ucuz otobüs biletinin 12 TL ile Karabük-Çankırı arası olduğu, en ucuz uçak biletinin ise 193 TL ile İstanbul – Ankara arası olduğu bilgisiydi. Ayrıca, vizesiz ülkelere olan ilgi artışı da gözlemlendi. Yurt içinde en popüler rotalar İstanbul-Ankara otobüs ve İstanbul-İzmir uçak seferleri oldu. Yurt dışı uçuşlarda ise Adana, İstanbul ve Ankara'dan Lefkoşa'ya yapılan seferler ilk üç sırayı aldı. İstanbul-Bakü ve Ankara-Bakü rotaları da en çok arananlar arasında yerini aldı. 2023'te, 6 Şubat depremi sonrası İstanbul-Hatay ve Ankara-Hatay otobüs biletlerinde artış yaşandı. Diyarbakır-Bursa uçuşları ve Aşkabat-İstanbul rotaları da yüksek arama artışı gösterdi.