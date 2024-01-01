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En ucuz şehirler arası otobüs bileti o ilimizde satılıyor! Sadece 12 lira... Rakamı duyan, "yanlış mı duydum" diyor

2024-01-01 18:00:18
En ucuz şehirler arası otobüs bileti o ilimizde satılıyor! Sadece 12 lira... Rakamı duyan, “yanlış mı duydum” diyor

2023 yılı sona ererken, yılın istatistikleri de gelmeye başladı. Obilet tarafından paylaşılan 2023 seyahat istatistikleri, en ucuz şehirler arası otobüs biletinin hangi ilimizde olduğunu ortaya koydu. Orada şehirler arası otobüs bileti tam 12 lira… İşte, 2023 Obilet verilerinin detayları… 2023 yılında artan otobüs ve uçak biletlerine rağmen o ilimiz uygun fiyatıyla dikkat çekmeyi başardı. Diğer yerlere göre sudan ucuz olan bilet fiyatlarını duyanlar, rakamı yanlış mı duydum diyor… İşte, Obilet tarafından açıklanan 2023 yılı seyahat istatistikleri…

#1
Foto - En ucuz şehirler arası otobüs bileti o ilimizde satılıyor! Sadece 12 lira... Rakamı duyan, "yanlış mı duydum" diyor

2023 yılına ait seyahat istatistikleri, obilet tarafından açıklandı. Yurt içi otobüs yolculuklarında en çok tercih edilen rota İstanbul – Ankara olurken, uçak yolculuklarında ise İstanbul – İzmir öne çıktı. Dikkat çeken bir başka veri ise en ucuz otobüs biletinin 12 TL ile Karabük-Çankırı arası olduğu, en ucuz uçak biletinin ise 193 TL ile İstanbul – Ankara arası olduğu bilgisiydi. Ayrıca, vizesiz ülkelere olan ilgi artışı da gözlemlendi. Yurt içinde en popüler rotalar İstanbul-Ankara otobüs ve İstanbul-İzmir uçak seferleri oldu. Yurt dışı uçuşlarda ise Adana, İstanbul ve Ankara'dan Lefkoşa'ya yapılan seferler ilk üç sırayı aldı. İstanbul-Bakü ve Ankara-Bakü rotaları da en çok arananlar arasında yerini aldı. 2023'te, 6 Şubat depremi sonrası İstanbul-Hatay ve Ankara-Hatay otobüs biletlerinde artış yaşandı. Diyarbakır-Bursa uçuşları ve Aşkabat-İstanbul rotaları da yüksek arama artışı gösterdi.

#2
Foto - En ucuz şehirler arası otobüs bileti o ilimizde satılıyor! Sadece 12 lira... Rakamı duyan, "yanlış mı duydum" diyor

Yurt dışı otobüs seyahatleri arasında İstanbul-Sofya, İstanbul-Selanik ve İstanbul-Batum rotaları öne çıktı. Uluslararası rotalarda ise Sofya-Varna, Madrid-Barselona ve Batum-Tiflis popülerdi. Obilet, en ucuz yurt içi otobüs bileti olarak 10 TL'ye Vize (Kırklareli) – Saray (Tekirdağ) seferini belirtti. Bilet fiyatları yurt içi otobüs seferlerinde 10 TL ile 1.700 TL, yurt dışı otobüs seferlerinde 130 TL ile 7 bin 500 TL, yurt içi uçuşlarda 193 TL ile 6.099 TL, yurt dışı uçuşlarda ise 277 TL ile 140.066 TL arasında değişti.

#3
Foto - En ucuz şehirler arası otobüs bileti o ilimizde satılıyor! Sadece 12 lira... Rakamı duyan, "yanlış mı duydum" diyor

2023'te en yoğun bilet satışları Haziran ayında, özellikle yaz tatili ve Kurban Bayramı döneminde gerçekleşti. Deprem felaketinin ardından, 11-13 Şubat tarihlerinde ek seferlerle bilet satışlarında artış görüldü. Otobüs yolcusu sayısında yüzde 18'lik bir artış yaşandı. En yüksek yurt içi uçak yolcusu sayısı Ağustos ayında 4 milyon 658 bin 745, en düşük sayı ise Şubat ayında 2 milyon 806 bin 374 oldu. Yurt dışı yolcu sayısında ise rekor kırılması bekleniyor. 2023 yıl sonu itibarıyla 122 milyonu aşması öngörülen yurt dışı yolcu sayısı, 2019'daki rekor sayı olan 108,4 milyonu geride bırakacak. Vizesiz ülkelere olan ilgi de artış gösteriyor.

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