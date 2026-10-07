THY'den havacılıkta bir ilk: 72 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi göreve hazır

Şirket personelinden oluşan ekibin havacılık sektöründe bir ilk olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Şeker, şu ifadeleri kullandı: "THY olarak hayata geçirdiğimiz ve küresel havacılık sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan arama kurtarma ekibimizin lansman ve arma teslim törenini büyük bir gururla gerçekleştirdik. Ortaklığımız genelinde 1210 gönüllü çalışma arkadaşımızın başvurusuyla başlayan bu süreçte teorik ve uygulamalı saha eğitimlerini, zorlu tatbikatları ve AFAD akreditasyon sınavlarını başarıyla tamamlayan 72 arkadaşımız artık göreve hazır.