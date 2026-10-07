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THY'den havacılıkta bir ilk: 72 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi göreve hazır

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THY'den havacılıkta bir ilk: 72 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi göreve hazır

Türk Hava Yolları (THY), afet ve acil durumlara müdahale amacıyla gönüllü şirket personelinden oluşan 72 kişilik arama kurtarma ekibini faaliyete geçirdi.

#1
Foto - THY'den havacılıkta bir ilk: 72 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi göreve hazır

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılımıyla düzenlenen arama kurtarma ekibi lansmanı ve arma teslim töreni hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

#2
Foto - THY'den havacılıkta bir ilk: 72 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi göreve hazır

Şirket personelinden oluşan ekibin havacılık sektöründe bir ilk olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Şeker, şu ifadeleri kullandı: "THY olarak hayata geçirdiğimiz ve küresel havacılık sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan arama kurtarma ekibimizin lansman ve arma teslim törenini büyük bir gururla gerçekleştirdik. Ortaklığımız genelinde 1210 gönüllü çalışma arkadaşımızın başvurusuyla başlayan bu süreçte teorik ve uygulamalı saha eğitimlerini, zorlu tatbikatları ve AFAD akreditasyon sınavlarını başarıyla tamamlayan 72 arkadaşımız artık göreve hazır.

#3
Foto - THY'den havacılıkta bir ilk: 72 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi göreve hazır

Kokpitten kabine, yer hizmetlerinden sağlık birimlerimize kadar çok yönlü bir yapıdan oluşan ekibimiz yoğun çalışma tempolarından, ailelerinden ve kişisel zamanlarından fedakarlık ederek gösterdikleri bu yüksek duyarlılıkla çalışma arkadaşlarımızın azmini ve diğerkamlığını bir kez daha ortaya koydu."

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Foto - THY'den havacılıkta bir ilk: 72 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi göreve hazır

Törene iştirak eden İstanbul Valisi Sayın Davut Gül’e ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan’a şükranlarını sunan Şeker, "Projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen AFAD'a teşekkür ediyor, arama kurtarma ekibimize, kendilerine ihtiyaç duyulmaması ve görevlerinin tatbikatlarla sınırlı kalması temennisiyle başarılar diliyorum." dedi.

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