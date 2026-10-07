Mudanya'da korkutan eylem! Evini yıktırmamak için çatıya çıktı

Olay, Mudanya'nın Ayazma sahil bölgesinde meydana geldi. Yıkım ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine vatandaşlar karara tepki gösterirken, ev sahibi Ahmet Kunuk (69) da yıkımı engellemek amacıyla evinin çatısına çıktı. Kunuk, ekiplerin tüm çağrılarına rağmen çatından inmedi ve direnişini sürdürdü. Gerilim sırasında bir jandarma personeli, Kunuk ile konuşabilmek amacıyla itfaiye aracının üzerine çıktı. Buradan ev sahibine seslenen jandarma personeli, Kunuk'u aşağı inmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Kunuk, yapılan çağrıyı kabul etmeyerek çatıda beklemeye devam etti.