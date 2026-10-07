Mudanya'da korkutan eylem! Evini yıktırmamak için çatıya çıktı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde yıkım kararı verilen evinin çatısına çıkan 69 yaşındaki Ahmet Kunuk, saatlerce ekiplerin çağrılarına rağmen aşağı inmedi.
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde yıkım kararı verilen evinin çatısına çıkan 69 yaşındaki Ahmet Kunuk, saatlerce ekiplerin çağrılarına rağmen aşağı inmedi.
Yıkım için gelen ekiplerle ev sahipleri arasında gerginlik yaşandı.
Olay, Mudanya'nın Ayazma sahil bölgesinde meydana geldi. Yıkım ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine vatandaşlar karara tepki gösterirken, ev sahibi Ahmet Kunuk (69) da yıkımı engellemek amacıyla evinin çatısına çıktı. Kunuk, ekiplerin tüm çağrılarına rağmen çatından inmedi ve direnişini sürdürdü. Gerilim sırasında bir jandarma personeli, Kunuk ile konuşabilmek amacıyla itfaiye aracının üzerine çıktı. Buradan ev sahibine seslenen jandarma personeli, Kunuk'u aşağı inmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Kunuk, yapılan çağrıyı kabul etmeyerek çatıda beklemeye devam etti.
Çatıdaki direniş sürerken, Kunuk'un avukatları belediye yetkilileriyle görüşerek yıkım ekiplerinin bölgeden geri çekilmesini talep etti. Yapılan görüşmeler sonrası belediye ekipleri geri çekildi. Ekiplerin geri çekilmesinin ardından 69 yaşındaki Ahmet Kunuk da çatıdan aşağı indi. Kunuk aşağı indikten sonra belediye ekipleri tarafından durum tutanak altına alındı.
Yapılan görüşmeler sonucunda, devam eden mahkeme süreci dikkate alınarak yıkım işleminin mahkeme sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verildi. Böylece Ayazma'da saatler süren gergin bekleyiş sona ererken, yıkım işleminin mahkeme sürecinin ardından yeniden değerlendirileceği öğrenildi.
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