  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
En etkili yağ yakıcı bitki çayları belli oldu!

2022-03-16 09:22:48
En etkili yağ yakıcı bitki çayları belli oldu!

Yağ yakımı için emek olmalı. Bazı bitki çayları ise metabolizmayı hızlandırıyor. İşte o bitki çayları...

#1
Foto - Yeşil çay ve beyaz çay yağ yakıyor. Peki başka hangi çaylar zayıflatıyor? İşte detaylar...

Yeşil çay ve beyaz çay yağ yakıyor. Peki başka hangi çaylar zayıflatıyor? İşte detaylar...

#2
Foto - 1- YEŞİL ÇAY Özellikle antioksidan özelliği sayesinde yağ yakımın hızlandıran yeşil çayla birlikte inatçı ve kırılmayan yağlardan anında kurtulabilirsiniz. Günde en fazla iki bardak içmeniz gerekiyor.

1- YEŞİL ÇAY Özellikle antioksidan özelliği sayesinde yağ yakımın hızlandıran yeşil çayla birlikte inatçı ve kırılmayan yağlardan anında kurtulabilirsiniz. Günde en fazla iki bardak içmeniz gerekiyor.

#3
Foto - 2- BEYAZ ÇAY Asya'da çok tüketilen ve en çok kilo verdiren çaylar arasında ilk sıralarda yer alan beyaz çay içerdiği C vitamini, K vitamini ve polifenoller sayesinde yağ yakımını hızlandırıyor. Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan beyaz çay Yağ hücrelerini yok ettiği gibi, vücut yağlanmasını da engelliyor.

2- BEYAZ ÇAY Asya'da çok tüketilen ve en çok kilo verdiren çaylar arasında ilk sıralarda yer alan beyaz çay içerdiği C vitamini, K vitamini ve polifenoller sayesinde yağ yakımını hızlandırıyor. Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan beyaz çay Yağ hücrelerini yok ettiği gibi, vücut yağlanmasını da engelliyor.

#4
Foto - 3- ZENCEFİL ÇAYI Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı da kullanılan zencefil çayı yağ yakımında en etkili çaylardn biri olarak bilinmektedir. Sindirimi hızlandırdığı gibi mideyi de sakinleştirme etkisi de bulunmaktadır. Zencefil çayı düzenli olarak tüketildiğinde 1 ayda gözle görülür kilo kaybı gerçekleşmektedir.

3- ZENCEFİL ÇAYI Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı da kullanılan zencefil çayı yağ yakımında en etkili çaylardn biri olarak bilinmektedir. Sindirimi hızlandırdığı gibi mideyi de sakinleştirme etkisi de bulunmaktadır. Zencefil çayı düzenli olarak tüketildiğinde 1 ayda gözle görülür kilo kaybı gerçekleşmektedir.

#5
Foto - 4- TARÇIN ÇAYI Tarçın çayı, kan şekerini düzenleyici etkisi ve metabolizmayı hızlandırcı etkisiyle sayesinde en çok tüketilen ve tavsiye edilen çaylardan biridir. Yemek yedikten sonra yiyeceklerin hızlıca sindirilmesi için güzen 1 veya 2 bardak tüketebilirsiniz.

4- TARÇIN ÇAYI Tarçın çayı, kan şekerini düzenleyici etkisi ve metabolizmayı hızlandırcı etkisiyle sayesinde en çok tüketilen ve tavsiye edilen çaylardan biridir. Yemek yedikten sonra yiyeceklerin hızlıca sindirilmesi için güzen 1 veya 2 bardak tüketebilirsiniz.

#6
Foto - 5- MATE ÇAYI Mate çayının en önemli özelliği vüzut ısısını yükselterek yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu çayın bir iğer özelliği de tok tutmasıdır. Bu yüzden çayı yapmak için: Mate yapraklarını kaynamış suyun içine atın ve yaklaşık 3-4 dakika kadar demlenmeye bırakın. Mate çayının tadının acı olduğunu fark ederseniz içine biraz bal veya süt ekleyerek te tüketebilirsiniz.

5- MATE ÇAYI Mate çayının en önemli özelliği vüzut ısısını yükselterek yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu çayın bir iğer özelliği de tok tutmasıdır. Bu yüzden çayı yapmak için: Mate yapraklarını kaynamış suyun içine atın ve yaklaşık 3-4 dakika kadar demlenmeye bırakın. Mate çayının tadının acı olduğunu fark ederseniz içine biraz bal veya süt ekleyerek te tüketebilirsiniz.

'Ben olsam böyle yaparım' Bu hafta altın almayı düşünenler dikkat
Ekonomi

'Ben olsam böyle yaparım' Bu hafta altın almayı düşünenler dikkat

Altın ile ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Hatice Kolçak, önemli tavsiyeler verdi. İşte Kolçak'ın dikkat çeken sözleri...
‘Kıblesiz’ İsmail Saymaz’dan bir utanmazlık örneği daha! Ramazan fetvası verdi!
Medya

‘Kıblesiz’ İsmail Saymaz’dan bir utanmazlık örneği daha! Ramazan fetvası verdi!

“Kıbleyi bilmiyorum” diyerek yıllar önce cahilliğini itiraf eden ‘yanar döner’ İsmail Saymaz, utanmadan ramazan fetvası verdi. ..
Vatan hainliği sadece silahla ve sözle olmuyor! Zincir markette skandal görüntü
Gündem

Vatan hainliği sadece silahla ve sözle olmuyor! Zincir markette skandal görüntü

"Vatan hainliği sadece silahla ve sözle olmuyor!" sözünü doğrulayan olay Mersin'de yaşandı. Bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde,..
İngilizlerin Bayraktar TB2 şaşkınlığı! Dikkat çeken yorum
Dünya

İngilizlerin Bayraktar TB2 şaşkınlığı! Dikkat çeken yorum

Baykar tarafından milli ve yerli olarak üretilen Bayraktar TB2'ler dünyada konuşulmaya devam ediyor.
Putin'e
Dünya

Putin'e "Psikopat" diyen Rus modelin cesedi öyle bir yerde bulundu ki...

Rusya Devlet Başkanı Putin'e geçen yıl "Psikopat" dediği için gündem olan 23 yaşındaki Rus model Gretta Vedler öldürüldü. Vedler'in cesedi b..
Sosyal medyadan o kafeye çağrı: Görüntüleri yayınlayın!
Gündem

Sosyal medyadan o kafeye çağrı: Görüntüleri yayınlayın!

İstanbul Üsküdar'da ahlaksızca yakınlaşan çifti uyaran yetkilinin teşhir edildiği kafenin yönetimine, sosyal medya kullanıcıları tarafından,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay