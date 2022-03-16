2022-03-16 09:22:48 En etkili yağ yakıcı bitki çayları belli oldu!
Yağ yakımı için emek olmalı. Bazı bitki çayları ise metabolizmayı hızlandırıyor. İşte o bitki çayları...
Yağ yakımı için emek olmalı. Bazı bitki çayları ise metabolizmayı hızlandırıyor. İşte o bitki çayları...
Yeşil çay ve beyaz çay yağ yakıyor. Peki başka hangi çaylar zayıflatıyor? İşte detaylar...
1- YEŞİL ÇAY Özellikle antioksidan özelliği sayesinde yağ yakımın hızlandıran yeşil çayla birlikte inatçı ve kırılmayan yağlardan anında kurtulabilirsiniz. Günde en fazla iki bardak içmeniz gerekiyor.
2- BEYAZ ÇAY Asya'da çok tüketilen ve en çok kilo verdiren çaylar arasında ilk sıralarda yer alan beyaz çay içerdiği C vitamini, K vitamini ve polifenoller sayesinde yağ yakımını hızlandırıyor. Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan beyaz çay Yağ hücrelerini yok ettiği gibi, vücut yağlanmasını da engelliyor.
3- ZENCEFİL ÇAYI Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı da kullanılan zencefil çayı yağ yakımında en etkili çaylardn biri olarak bilinmektedir. Sindirimi hızlandırdığı gibi mideyi de sakinleştirme etkisi de bulunmaktadır. Zencefil çayı düzenli olarak tüketildiğinde 1 ayda gözle görülür kilo kaybı gerçekleşmektedir.
4- TARÇIN ÇAYI Tarçın çayı, kan şekerini düzenleyici etkisi ve metabolizmayı hızlandırcı etkisiyle sayesinde en çok tüketilen ve tavsiye edilen çaylardan biridir. Yemek yedikten sonra yiyeceklerin hızlıca sindirilmesi için güzen 1 veya 2 bardak tüketebilirsiniz.
5- MATE ÇAYI Mate çayının en önemli özelliği vüzut ısısını yükselterek yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu çayın bir iğer özelliği de tok tutmasıdır. Bu yüzden çayı yapmak için: Mate yapraklarını kaynamış suyun içine atın ve yaklaşık 3-4 dakika kadar demlenmeye bırakın. Mate çayının tadının acı olduğunu fark ederseniz içine biraz bal veya süt ekleyerek te tüketebilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23