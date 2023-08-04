En eskisi 220 yıllık! Her biri pırıl pırıl

Çırak bulunmadığını anlatan Mustafa Öden, “Saatçilik mesleği son yıllarda kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden idi. Fakat kalan saatçiler ve İstanbul’daki konfederasyon oda başkanlığı bu konuya eğilerek Türkiye’de yüksek okul olarak saatçilik okulunu kurma çabalarını sonuçlandırdı. Son birkaç senedir Bursa’da herhalde sanırım okul kuruldu ve her sene belli sayıda kişi orada saat tamircisi olarak yetiştiriliyor. Burada yaptığımız işin dışında hobi olarak Facebook ve Instagram gibi internet sayfalarında akşamları mezatlarda satışlar oluyor. Bu satışlarda müşteri sayısı her geçen gün bir kat daha artıyor. Duvar saatlerinin kimisi anahtar kurmalı, zincir kurmalı, oldukça ana makine korunarak fazla üstünde değişim olmadan restore edilmiş ahşap saatler. Ahşap duvar saatleri. Değerleri de 3 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Cep saatleri de bin liraya serkisoflar varken, 15 bin liraya Osmanlı cep saatleri var. Veyahut kuvars dediğimiz saatler 15 bin ila 20 bin liraya kadar bulunabiliyor piyasada” diye konuştu.